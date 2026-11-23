Los coordinadores del curso 'Lo mejor del año en espondiloartritis', Carlos Montilla y Javier Rueda. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El reumatólogo del Hospital Universitario de Salamanca Carlos Montilla ha advertido del retraso diagnóstico en espondiloartritis, que se sitúa en una media de entre cuatro y cinco años en el caso de la artritis psoriásica y alcanza entre los seis y ocho años en espondiloartritis axial.

Así lo ha señalado durante el curso 'Lo mejor del año en espondiloartritis', organizado por la Sociedad Española de Reumatología con la colaboración de Johnson & Johnson, para abordar los avances en este grupo de enfermedades inflamatorias, que padecen entre 400.000 y 500.000 personas en España.

Estas patologías, que afectan principalmente a las articulaciones y pueden comprometer otros órganos, representan un "importante reto sanitario y social", según ha aseverado Montilla, que ha apuntado a su impacto en calidad de vida, ámbito laboral y bienestar físico y emocional.

El especialista ha puesto de manifiesto la carga que suponen las espondiloartritis a partir de los resultados de una encuesta, que recoge que el 70 por ciento de las personas con espondiloartritis y el 66 por ciento de quienes tienen artritis psoriásica afirman haberse acostumbrado a convivir con dolor diario, al tiempo que un tercio había faltado al trabajo por la enfermedad durante los dos años anteriores.

Aunque ha puesto el foco en la persistencia de demoras en el diagnóstico, Montilla ha destacado que determinados avances han contribuido a reducir estos tiempos. En concreto, se ha referido a la resonancia magnética, los criterios de clasificación ASAS y las Unidades de diagnóstico precoz.

También han mejorado los circuitos de derivación preferente desde Atención Primaria y dermatología hacia reumatología, según ha comentado, para subrayar que "la experiencia de estos circuitos demuestra que la organización asistencial es determinante para acortar los plazos".

En este punto, ha enfatizado la importancia de mejorar el reconocimiento de los síntomas y facilitar el acceso temprano al reumatólogo, con el fin de controlar la enfermedad y prevenir posibles daños estructurales irreversibles.

AVANCES EN TRATAMIENTOS

La ampliación de las opciones terapéuticas ha sido uno de los principales avances en el abordaje de las espondiloartritis. El reumatólogo del Hospital de Sierrallana Javier Rueda, que ha coordinado el curso junto con Montilla, ha destacado la incorporación de fármacos con diferentes mecanismos de acción.

En paralelo, ha puesto en valor la ampliación del conocimiento sobre estas enfermedades, lo que ha permitido que en la actualidad se pueda distinguir entre la inflamación activa y el dolor persistente que puede continuar incluso cuando la enfermedad está controlada.

Sin embargo, ha puntualizado que siguen existiendo pacientes que no alcanzan una respuesta satisfactoria. Por ello, ha remarcado la necesidad de avanzar hacia una atención individualizada que tenga en cuenta las manifestaciones extraarticulares, las diferencias entre mujeres y hombres y las posibles comorbilidades cardiovasculares, metabólicas y de salud mental.

"La investigación se dirige precisamente hacia una medicina más precisa y preventiva. Entre las principales líneas de trabajo figuran la identificación de biomarcadores que permitan anticipar la evolución de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos, el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas y la detección de personas con psoriasis que presentan mayor riesgo de desarrollar artritis psoriásica", ha detallado.

En este contexto, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ofrecen nuevas posibilidades para interpretar pruebas de imagen, integrar información clínica y biológica y mejorar la predicción de la evolución de estas patologías. También adquiere importancia la prevención de las comorbilidades para mejorar la salud global de los pacientes.