Reumatólogo aboga por la prevención desde la infancia para reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas en la adultez

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Sección de Reumatología del Hospital Universitari Parc Taulí (Sabadell, Barcelona), Enrique Casado, ha abogado por adoptar medidas de prevención desde la infancia para reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas en la edad adulta.

"Cuidar los huesos desde pequeños es invertir en una vida adulta más saludable", ha destacado Casado en el marco del VII Curso de Osteoporosis y Patología Metabólica Ósea organizado por la Sociedad Española de Reumatología, con la colaboración de la biofarmacéutica UCB y la biotecnológica Amgen.

Como ha recordado, en España, tres millones de personas sufren osteoporosis y se producen unas 300.000 fracturas por fragilidad al año, lo que supone un coste sanitario de unos 4.000 millones de euros. Unas cifras que se verán incrementadas los próximos 10 años como consecuencia del aumento en esperanza de vida y la mayor adopción de hábitos perjudiciales, según ha aseverado.

Por ello, ha insistido en la importancia de promover entre niños y adolescentes una dieta variada y una adecuada ingesta de calcio, así como una buena exposición solar para mantener niveles óptimos de vitamina D, una actividad física regular, y evitar hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol. "La adquisición de un pico de masa ósea óptimo en la juventud es crucial para reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas en la edad adulta", ha indicado.

OSTEOPOROSIS EN EDADES TEMPRANAS

Casado, que también ha ejercido como coordinador de la jornada, ha apuntado que, aunque esta enfermedad metabólica ósea se suele asociar con personas mayores, también puede aparecer en la infancia y adolescencia. En este punto, ha señalado que está habiendo un aumento progresivo de casos en personas menores de 50 años, especialmente por causas secundarias como el uso prolongado de glucocorticoides, trastornos endocrinos y enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunes.

"En el caso de los niños la osteoporosis puede ser primaria, cuando está causada por enfermedades óseas (generalmente genéticas) como la osteogénesis imperfecta y otras displasias esqueléticas; o secundaria, cuando aparece en enfermedades crónicas, tratamientos prolongados con fármacos osteotóxicos (como los corticoides), inmovilización prolongada (como en enfermedades neurológicas, miopatías, parálisis cerebral) o trastornos nutricionales y hormonales", ha detallado la reumatóloga Rosa Bou, del Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

A este respecto, ha precisado que la osteoporosis en la infancia se manifiesta con fracturas, que pueden ser vertebrales o de huesos largos, y baja masa ósea.

En cuanto a su tratamiento, ha explicado que determinadas enfermedades cuentan con un tratamiento específico, mientras que en otras como la osteoporosis se combinan los suplementos de calcio y vitamina D con los bifosfonatos, fisioterapia, tratamientos quirúrgicos, y el control de la enfermedad crónica de base en caso de que existiera.

"En la mayoría de los casos, es recomendable un manejo multidisciplinar. Algunas de estas patologías pueden mejorar con el crecimiento o con el control de la enfermedad de base; otras como la mayoría de causa genética, suelen estar presentes durante toda la vida. En este sentido, es importante la transición adecuada al especialista de adultos para continuar el manejo", ha puntualizado.

AVANCES PARA PACIENTES ADULTOS

Por su parte, la reumatóloga del Hospital Universitario German Trials i Pujol (Barcelona) Laia Gifre, también coordinadora del curso, ha puesto de relieve los avances que se han producido en los últimos años en el manejo integral de la osteoporosis y que han impactado en distintos aspectos terapéuticos y de seguimiento de la enfermedad.

En concreto, se ha referido a la incorporación en las Guías de Práctica Clínica de nuevos agentes farmacológicos de interés para el abordaje de pacientes con muy alto riesgo de fracturas y/o con fracturas recientes, así como a los avances en la estrategia de terapia secuencial, esto es, el orden de inicio o retirada de los tratamientos antiosteoporóticos.

"Asimismo, resulta relevante destacar la progresiva implementación de unidades de prevención secundaria de fracturas por fragilidad en el ámbito asistencial, también conocidas como FLS", ha añadido la especialista.