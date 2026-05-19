Reumatóloga advierte del reto que supone el diagnóstico precoz en enfermedad de Behçet

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La reumatóloga del Complejo Asistencial Universitario de León Clara Moriano ha advertido del reto que supone el diagnóstico precoz en la enfermedad de Behçet, una afección inflamatoria crónica y multisistémica caracterizada por una amplia variabilidad clínica.

"No existe una prueba única que confirme el Behçet, por lo que el diagnóstico depende de la experiencia clínica, la evolución y la exclusión de otras enfermedades", ha explicado la especialista en el marco del Día Mundial de la enfermedad de Behçet, que se conmemora este miércoles.

Esta patología, que afecta aproximadamente a seis o siete personas por cada 100.000 en España, puede producir aftas orales recurrentes y úlceras genitales, entre sus manifestaciones más frecuentes, pero también puede provocar afectación ocular, vascular, digestiva y neurológica, con un importante impacto en calidad de vida.

Moriano ha puesto en valor los avances en el conocimiento de la enfermedad y en sus opciones terapéuticas. "Hoy entendemos mejor los mecanismos inflamatorios implicados en el Behçet y sabemos que intervienen factores genéticos, inmunológicos, ambientales e incluso relacionados con la microbiota", ha explicado.

Su abordaje se personaliza cada vez más según el fenotipo clínico y la gravedad de cada paciente, ya que "no requiere el mismo tratamiento una forma limitada a aftas orales que una uveítis grave, una trombosis vascular o un neuro-Behçet".

Entre los tratamientos más recientes destacan fármacos como apremilast, que ha ampliado las alternativas para las formas mucocutáneas persistentes, y las terapias biológicas, especialmente los anti-TNF como infliximab o adalimumab, que han mejorado el pronóstico de pacientes con manifestaciones graves o refractarias.

En la misma línea, las recomendaciones recientes de la Sociedad Española de Reumatología (SER) ayudan a orientar el manejo de los casos más complejos y refractarios.

SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO

La enfermedad de Behçet suele cursar en forma de brotes, alternando periodos de actividad y remisión. Además, las distintas manifestaciones no siempre aparecen al mismo tiempo, lo que puede retrasar el diagnóstico. "Muchos pacientes comienzan únicamente con aftas orales y desarrollan años después otras manifestaciones cutáneas, articulares, oculares o neurológicas", ha señalado la especialista subrayando la importancia del seguimiento a largo plazo.

Aunque algunas manifestaciones mucocutáneas pueden mejorar con la edad, la afectación de órganos como el ojo, el sistema nervioso o los vasos sanguíneos requiere una vigilancia más estrecha. Entre las formas más complejas, el neuro-Behçet, aunque menos frecuente, es una afectación neurológica que requiere especial atención por el riesgo de secuelas si no se diagnostica y trata precozmente.

En este sentido, Moriano ha enfatizado que cualquier síntoma neurológico nuevo, persistente o diferente a lo habitual "debe valorarse cuanto antes" y, como ejemplos, ha apuntado a cefaleas intensas, visión doble, alteraciones del equilibrio, pérdida de fuerza, dificultad para hablar o confusión, entre otros síntomas.

La especialista ha insistido en la importancia de un abordaje integral que tenga en cuenta no solo el control de la inflamación, sino también el dolor, la fatiga, el impacto emocional y la incertidumbre que generan los brotes.

"El paciente debe saber que no está solo. El manejo de la enfermedad de Behçet requiere un enfoque multidisciplinar y coordinado entre distintas especialidades", ha afirmado para concluir que un diagnóstico adecuado y tratamientos individualizados pueden ayudar a muchos pacientes a controlar la enfermedad y mantener una buena calidad de vida.