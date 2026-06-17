Archivo - El retraso diagnóstico de vejiga hiperactiva "compromete, en algunos casos, el resultado del tratamiento", según experto - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BEE32 - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Urología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, el doctor Pedro Blasco, ha subrayado que "un retraso en el diagnóstico de la vejiga hiperactiva o en la búsqueda de ayuda compromete, en algunos casos, el resultado del tratamiento".

"Esta demora supone un gran gasto sanitario incluso antes de consultar o ser prescrito", ha indicado durante la reciente celebración en Madrid del 89º Congreso Nacional de Urología organizado por la Asociación Española de Urología (AEU), encuentro en el que ha animado a "avanzar hacia modelos de atención capaces de integrar no solo marcadores clínicos tradicionales, sino también indicadores bio-psico-sociales que permitan comprender mejor cómo vive el paciente su patología y qué resultados considera valiosos".

A juicio de la presidenta de la entidad convocante, la doctora Carmen González Enguita, es necesario "situar a las personas con vejiga hiperactiva en protagonistas de la atención sanitaria por el gran impacto que la patología tiene en la calidad de vida", la cual "afecta a cerca del 30 por ciento de la población de entre 50 y 60 años".

"No son solo síntomas urinarios, sino que se trata de una patología que afecta a la actividad laboral, limita la actividad social, la autoestima, la sexualidad, la autonomía personal, altera el bienestar emocional, provoca ansiedad anticipatoria o miedo ante la pérdida de control, entre otros", ha explicado en esta cita, en la que, según los especialistas, "se han abordado también los principales avances en el ámbito de la Urología, así como las novedades en cirugía robótica".

Junto a ello, han indicado que "el cáncer renal, de próstata y vejiga son otros de los asuntos más relevantes que se han tratado" en este evento, en el que los expertos han coincidido en la necesidad de "implementar una Medicina más humana y personalizada en la que la experiencia y las prioridades de las personas con vejiga hiperactiva formen parte del proceso de evaluación y decisión terapéutica".

PACIENTES INVOLUCRADOS

Al respecto, González Enguita considera "esencial" que las personas con vejiga hiperactiva "se involucren en el tratamiento de su enfermedad". "Un paciente que conoce la enfermedad y ha sido informado comprende mejor su enfermedad, participa de manera activa en las decisiones y se implica de forma más realista", ha manifestado en un contexto en el que los expertos han destacado que "muchas personas normalizan los síntomas, los ocultan por vergüenza o retrasan la consulta durante años por el estigma asociado".

En este sentido, han puesto de relieve que "la educación sanitaria ayuda a comprender que existen opciones diagnósticas y terapéuticas eficaces, mejora las expectativas, favorece la adherencia y reduce el abandono terapéutico". Además, han apuntado que es oportuno "hablar de esta enfermedad con naturalidad".

"Sigue siendo una patología infradiagnosticada e infratratada porque muchos pacientes sienten vergüenza, piensan que 'es normal con la edad' o 'creen que no tiene solución'", ha relatado la presidenta de la AEU, mientras que Blasco aboga por "la normalización mediante la formación a los profesionales y compartiendo información útil entre los pacientes". "Además, sensibilizar a la Administración es muy importante, así como contar con las asociaciones", ha enfatizado este último.

Además, los expertos presentes en esta reunión han mostrado la apuesta por "una mayor sensibilización social y sanitaria mediante el empleo de un lenguaje cercano, comprensible y libre de juicios". También es necesario "generar espacios de confianza donde el paciente pueda expresar cómo afectan realmente los síntomas a su vida diaria", han puesto de manifiesto.

Al objeto de "garantizar la adherencia", González Enguita ha señalado que se debe "individualizar los tratamientos y establecer objetivos realistas y consensuados con las personas con vejiga hiperactiva". "La adherencia mejora cuando el paciente entiende qué puede esperar del tratamiento, participa en la elección terapéutica mediante decisiones compartidas y percibe acompañamiento y seguimiento por parte del profesional sanitario", ha destacado.

Por último, Blasco ha afirmado que "la falta de adherencia tiene un origen multifactorial, como la presencia de efectos adversos, expectativas no realistas por parte de los pacientes, dificultades de accesibilidad a consultas de seguimiento, etc.".