La resonancia multiparamétrica, "herramienta clave" para el diagnóstico del cáncer de próstata

El doctor José Ramón Olalla, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Murcia - QUIRÓNSALUD

MURCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres en España y uno de los que presenta mejores tasas de supervivencia cuando se diagnostica de forma precoz.

Con motivo del Día Mundial de este tumor que se celebra este jueves, 11 de junio, los especialistas de Hospital Quirónsalud Murcia han destacado la resonancia magnética multiparamétrica de próstata como una la "herramienta clave" para mejorar la detección de tumores clínicamente significativos, facilitar el diagnóstico y personalizar la toma de decisiones clínicas, según han informado desde Quirónsalud.

Esta prueba de imagen avanzada permite estudiar la próstata con un nivel de detalle muy superior al de las técnicas convencionales. Con la combinación de diferentes secuencias de imagen incluyendo la difusión y la perfusión, los especialistas pueden obtener información anatómica y funcional del tejido prostático, identificando con mayor precisión aquellas áreas que presentan características sospechosas.

Según explica el doctor José Ramón Olalla, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Quirónsalud Murcia, la resonancia magnética multiparamétrica de próstata "ha cambiado la forma de diagnosticar el cáncer prostático, ya que permite localizar lesiones sospechosas con mucha mayor precisión y dirigir mejor las biopsias cuando son necesarias".

MAYOR PRECISIÓN ANTE UN PSA ELEVADO

Uno de los principales motivos para realizar esta prueba es la elevación del antígeno prostático específico (PSA), aunque este marcador no siempre está relacionado con un cáncer.

"Un PSA elevado también puede deberse a una hiperplasia benigna o a procesos inflamatorios. La resonancia nos ayuda a determinar si existe alguna lesión sospechosa que requiera una biopsia o si el paciente puede mantenerse en seguimiento", señala el especialista.

La prueba también está indicada en pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata, tacto rectal sospechoso o biopsias previas negativas en las que persiste la sospecha clínica.

MENOS BIOPSIAS Y DIAGNÓSTICOS MÁS PRECISOS

Uno de los grandes avances de esta técnica es que permite seleccionar mejor qué pacientes necesitan una biopsia y cuáles pueden evitarla.

"Si la resonancia no muestra lesiones sospechosas y el riesgo es bajo, en determinados casos se puede optar por el seguimiento clínico en lugar de realizar una biopsia inmediata", ha explicado el doctor Olalla.

Cuando sí es necesario realizarla, las imágenes obtenidas permiten dirigir la toma de muestras hacia las zonas sospechosas, aumentando la precisión diagnóstica. "La principal ventaja es que la biopsia deja de hacerse de forma aleatoria y se dirige exactamente a la lesión identificada, lo que mejora la detección de tumores clínicamente significativos", ha añadido.

HERRAMIENTA CLAVE

La resonancia magnética multiparamétrica también desempeña un papel fundamental en el seguimiento de pacientes ya diagnosticados de cáncer de próstata, especialmente aquellos incluidos en programas de vigilancia activa, así como ante la sospecha de una recidiva local tras el tratamiento.

"Nos permite controlar la evolución de las lesiones y detectar posibles cambios que indiquen una mayor agresividad, además de ayudar en la planificación de tratamientos como la cirugía o la radioterapia", ha destacado el especialista.

Para el doctor Olalla, esta tecnología representa uno de los mayores avances en el diagnóstico por imagen de los últimos años. "Hoy no solo buscamos saber si existe un tumor, sino conocer con precisión dónde está localizado y cuál es su relevancia clínica para ofrecer el tratamiento más adecuado a cada paciente", ha concluido.

La importancia de las revisiones urológicas El cáncer de próstata es el tumor más frecuente entre los hombres y, en sus fases iniciales, suele no presentar síntomas.

Cuando aparecen, pueden manifestarse como dificultad para orinar, aumento de la frecuencia urinaria o disminución de la fuerza del chorro, aunque estos signos también pueden estar relacionados con patologías benignas.

El doctor Cristóbal Moreno, urólogo del Hospital Quirónsalud Murcia, destaca que "el cáncer de próstata puede desarrollarse durante años sin producir síntomas, por lo que las revisiones periódicas son fundamentales para detectarlo de forma precoz".

En este sentido, el especialista recomienda consultar con el urólogo a partir de los 50 años, o desde los 45 si existen antecedentes familiares.

"El diagnóstico precoz sigue siendo nuestra mejor herramienta para aumentar las posibilidades de curación y ofrecer tratamientos menos agresivos", concluye.