Archivo - La resonancia magnética puede ayudar a valorar conexiones cerebrales clave en memoria y atención, según estudio de CIEN - FG TRADE LATIN/ISTOCK - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de científicos del Centro de Investigación en Enfermedades Neurológicas (CIEN) ha llevado a cabo un estudio por el que ha constatado que una resonancia magnética convencional podría ayudar a valorar el estado de las conexiones cerebrales clave para la memoria y la atención.

El trabajo, que ha sido financiado por la Fundación Reina Sofía y publicado en 'Alzheimer's & Dementia', la revista científica de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos, está basado en la resonancia magnética post fallecimiento realizada a 55 donantes del 'BT-CIEN', el banco de tejidos neurológicos de la organización. Así, se han incluido casos con Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, ambas patologías combinadas y otras enfermedades neurodegenerativas.

"Pudimos comprobar que lo que el radiólogo evalúa en la escala visual del daño de las vías de la acetilcolina en una resonancia magnética convencional sirve como un indicador muy útil del daño microestructural real en esas vías", ha explicado el responsable de la plataforma de neuroimagen de CIEN y uno de los autores de la investigación, Michel J. Grothe, quien ha añadido que "es una herramienta que ya está al alcance de cualquier Servicio de Radiología, en un momento en el que saber con precisión qué sistemas cerebrales están afectados es más importante que nunca".

De este modo, las imágenes se han obtenido pocas horas después del fallecimiento y antes de la autopsia, lo que ha permitido comparar directamente lo que muestra la imagen con lo que revela el análisis del tejido cerebral. Además, se ha analizado la acetilcolina, el mensajero químico esencial para la memoria y la atención, que se produce en una pequeña región de la base del cerebro y llega a la corteza a través de dos grandes haces de fibras de la sustancia blanca, el 'cableado' que conecta las regiones cerebrales y que es también la diana de los fármacos que desde hace décadas se usan para aliviar los síntomas del Alzheimer.

No obstante, hasta ahora, evaluar con precisión el estado de las vías exigía técnicas avanzadas de resonancia magnética, utilizadas principalmente en investigación. Frente a ello, el estudio muestra que una escala visual, centrada en las zonas por las que pasan estas fibras, se asocia con su daño microestructural, mostrando una asociación más fuerte con el daño de las vías colinérgicas que las escalas convencionales utilizadas para valorar las lesiones de sustancia blanca cerebral.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

La investigación, que ha surgido de una colaboración con el Instituto Karolinska (Suecia), y con la participación de las universidades Técnica de Praga (República Checa), de Liubliana (Eslovenia), Amsterdam UMC (Países Bajos) y Fernando Pessoa Canarias, ha mostrado que el daño es mayor en el Alzheimer y en los casos mixtos, pero no depende solo de la enfermedad principal, ya que entre los factores neuropatológicos analizados, las lesiones vasculares y la esclerosis del hipocampo han sido los principales asociados al daño de estas vías.

"Poder comparar directamente lo que observamos en la resonancia magnética con las lesiones que encontramos posteriormente en el estudio del mismo cerebro nos ofrece una oportunidad única para comprender mejor qué hay detrás de los cambios que vemos en las imágenes", ha sostenido el investigador de CIEN y primer autor del estudio, Francisco J. López-González, que ha agregado que la resonancia muestra una imagen del cerebro, pero es el estudio neuropatológico el que permite "confirmar qué hay detrás de esa imagen".

A su juicio, "poder combinar ambas perspectivas en los mismos cerebros es una oportunidad excepcional para avanzar en el conocimiento de las enfermedades neurodegenerativas". Por su parte, el director científico de CIEN, Pascual Sánchez-Juan, ha explicado que el trabajo "demuestra el valor del modelo que CIEN y la Fundación Reina Sofía llevan casi dos décadas construyendo juntos: atención y seguimiento clínico, neuroimagen y neuropatología en un mismo centro".