Archivo - Un estudio revela que la resonancia magnética mejora la predicción del pronóstico en la lesión medular traumática - PEAKSTOCK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio llevado a cabo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín de Las Palmas y el Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias ha revelado que la resonancia magnética mejora la predicción del pronóstico en la lesión medular traumática al complementar la evaluación clínica.

Este trabajo, que se ha presentado durante la reciente celebración en Sevilla del 40º Congreso de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), muestra que esta tecnología aporta información clave ante este tipo de lesión, que es una afectación grave de la médula espinal que puede provocar pérdida de movilidad, sensibilidad y funciones básicas.

En este sentido, los autores de esta investigación han indicado que la lesión medular traumática se evalúa habitualmente mediante la escala 'ASIA', que es una clasificación clínica que mide el grado de afectación neurológica. Sin embargo, consideran que esta herramienta no permite visualizar directamente el daño estructural de la médula.

IDENTIFICAR LESIONES INTERNAS

Ante ello, han explicado que la resonancia magnética permite identificar lesiones internas, como el edema y la hemorragia intramedular, que pueden ser determinantes en la evolución del paciente. Así, este estudio analiza cómo esta información mejora la capacidad de anticipar el pronóstico cuando se combina con la referida evaluación clínica.

De este modo, los resultados obtenidos constatan, a juicio de los expertos, que tanto la situación neurológica inicial como el daño intramedular severo detectado en la resonancia se comportan como predictores relevantes de mal resultado global en los modelos multivariantes analizados. En concreto, las lesiones más graves observadas en la imagen se asocian a un mayor riesgo de mala evolución.

Junto a ello, han indicado que este sistema ofrece datos esenciales en la predicción funcional. "Mientras que la escala clínica es el principal factor asociado a la capacidad de volver a caminar, un alto grado de daño medular identificado en la imagen reduce igualmente esta probabilidad", han declarado, para añadir que en el caso de la mortalidad relacionada, muestra "un valor predictivo relevante" y, en algunos modelos estadísticos, actúa "como indicador independiente del riesgo de fallecimiento".

Por último, y una vez señalado que la combinación de ambas herramientas "permite mejorar de forma notable la capacidad pronóstica en variables clave, como el mal resultado global, la continencia de esfínteres o la deambulación", han sostenido que los modelos que las integran "alcanzan una capacidad discriminativa cercana al 90 por ciento". "La resonancia magnética aporta un valor pronóstico adicional y permite identificar desde fases iniciales a los pacientes con mayor riesgo de mala evolución, facilitando una mejor estratificación y un abordaje más individualizado", han finalizado.