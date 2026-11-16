Archivo - Representantes de pacientes y profesionales proponen el primer consenso de abordaje integral de la urticaria crónica - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / KWANCHAICHAIUDOM

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Novartis ha impulsado el primer consenso en España que propone un abordaje integral de la urticaria crónica, documento que ha sido elaborado por representantes de pacientes y profesionales de Dermatología, Alergología, Atención Primaria y Farmacia Hospitalaria.

En concreto, la publicación 'Compromiso por una atención integral de la urticaria crónica en España', que ha sido llevada a cabo de manera independiente por un comité asesor, ha servido para identificar cinco prioridades para mejorar el abordaje de la patología, y representa una propuesta para avanzar hacia una atención más coordinada y centrada en las necesidades de los pacientes.

Avalado por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), y las sociedades españolas de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), el consenso recoge que la urticaria crónica es una enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por la aparición recurrente de habones -ronchas-, angioedema o ambos durante más de seis semanas, generalmente acompañados de un intenso picor.

En la actualidad, se estima que afecta a entre el 0,5 y el 1 por ciento de la población y, aunque sus manifestaciones más visibles aparecen en la piel, los brotes y su imprevisibilidad pueden afectar al descanso, el bienestar emocional, la vida social, el trabajo, los estudios y la autonomía de quienes la padecen. Por ello, y pese a que se han producido avances en su conocimiento y abordaje, persisten necesidades relacionadas con el diagnóstico, la coordinación entre niveles asistenciales, el acceso a la atención especializada, la información y el seguimiento.

Ante ello, se han alcanzado cinco compromisos compartidos, que son reconocer el impacto integral de la enfermedad; garantizar pacientes informados y decisiones compartidas; llegar al control completo en el menor tiempo posible; asegurar un recorrido asistencial ágil, coordinado y equitativo; e incorporar la experiencia del paciente en el diseño y la mejora de la atención.

RUTAS ASISTENCIALES CLARAS

Para satisfacer las reivindicaciones, los autores consideran oportuno establecer rutas asistenciales claras, reforzar la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria, favorecer la continuidad asistencial y orientar el seguimiento hacia el control completo de la urticaria crónica, entendido como la ausencia de signos y síntomas mientras la persona recibe tratamiento.

"Este consenso pone de manifiesto la necesidad de reforzar la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales para facilitar que cada paciente avance hacia el control completo de la enfermedad", ha declarado al respecto la alergóloga responsable de la consulta monográfica de urticaria crónica del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC), la doctora Beatriz Veleiro, que aboga por "modelos asistenciales más ágiles, conectados y homogéneos".

En este sentido, la dermatóloga especialista en urticaria crónica del Hospital del Mar Research Institute y la Universitat Pompeu Fabra de Barcleona, la doctrora Ana María Giménez Arnau, ha incidido en que "es mucho más que una enfermedad de la piel", y es que "su imprevisibilidad puede generar un desgaste físico y emocional constante que a menudo pasa desapercibido". "Por ello, su abordaje debe incorporar las dimensiones emocional y social, además del control de los signos y síntomas", ha subrayado.

Ambas expertas forman parte del comité asesor, de igual modo que el miembro del Foro Español de Pacientes (FEP), Santiago Alfonso; el profesional de Atención Primaria del Centro de Salud Almendrales de Madrid, el doctor David Palacios; la jefa del Servicio de Farmacia y adjunta a la Dirección Médica del Hospital General de Granollers (Barcelona), Nuria Rudi; y la integrante de la Asociación Grupo de Apoyo a Pacientes de Urticaria Crónica (AGAPUC), Marina Dávila.

A juicio de la última, "cuando la urticaria no está controlada, no se trata solo del picor o de los habones", ya que "puede significar no dormir, no tener vida social o evitar determinadas situaciones por miedo a sufrir un brote". "Que este consenso incorpore esta realidad y la experiencia de los pacientes representa un paso importante", ha finalizado.