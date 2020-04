Rentokil Initial advierte de que el ozono no ha sido avalado para desinfectar frente al Covid-19

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La multinacional especializada en higiene ambiental y control de plagas, Rentokil Initial, se ha unido a las alertas emitidas por autoridades del sector sobre la importancia de que solo se usen los viricidas aprobados por el Ministerio de Sanidad para la desinfección contra el Covid-19, y por el contrario, se desestimen tratamientos y viricidas cuya eficacia no ha podido ser demostrada.

En las últimas semanas diferentes organizaciones han ofrecido tratamientos alternativos que usan el O3 (ozono) como desinfectante contra el COVID-19. El Ministerio de Sanidad, tras ser consultado por la Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas (ANECPLA), respondió que la eficacia del O3 contra el Covid-19 no ha sido evaluada ni en España ni en el resto de Europa, por lo que no ha sido incluido en la lista de viricidas autorizados.

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) también ha señalado que no solo el ozono no ha sido evaluado aún por la Unión Europea para su uso como desinfectante de uso ambiental, sino que además "se desconocen las dosis necesarias para garantizar su eficacia como viricida y los efectos para la salud que estas concentraciones pueden desencadenar". En el caso del dióxido de cloro, precisan que "es un buen bactericida y fungicida pero no viricida".

Recalcan además que los productos biocidas autorizados para ser usados por personal profesional y especializado requieren de una serie de conocimientos y capacitaciones establecidas en la normativa sanitaria, y que no existe en este momento en España ningún producto biocida que esté autorizado por el Ministerio de Sanidad para su empleo mediante nebulización sobre las personas, por lo que los profesionales que aplican cualquier producto biocida han de estar protegidos con los equipos de protección personal adecuados.

Por su parte, desde la Asociación Internacional del Ozono (IOA, por sus siglas en inglés), que agrupa a las empresas relacionadas con la fabricación y uso de O3 en la industria, confirmaron que no existen estudios suficientes que avalen la eficacia del O3 para desinfectar agua y superficies contra el COVID-19. "Si bien el ozono es altamente efectivo para la inactivación de muchos virus, la IOA no tiene conocimiento de ninguna investigación o prueba que se haya realizado específicamente para tratar el coronavirus SARS-CoV-2", explicaron en un comunicado.

En vista de ello, Rentokil Initial aconseja que solo se utilicen los más de 170 viricidas registrados en España y autorizados por el Ministerio de Sanidad para el tratamiento eficaz del virus. "Estos productos viricidas son antisépticos y desinfectantes químicos que atienden a la norma UNE-EN 14476 y se encuentran clasificados en función de su uso: higiene ambiental, industria alimentaria o higiene humana", concluyen.