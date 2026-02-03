Rehabilitación tras un ictus: entrenar el brazo menos afectado da resultados duraderos

Archivo - Ictus - STOCKDEVIL/ ICTUS - Archivo

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La terapia tradicional de rehabilitación para accidentes cerebrovasculares se centra en restaurar la fuerza y el movimiento del lado más afectado del cuerpo, pero un nuevo ensayo clínico aleatorizado, realizado por investigadores de Penn State y la Universidad del Sur de California (USC) de Estados Unidos, ha revelado que la terapia dirigida al brazo menos afectado mejoró significativamente el movimiento y el control en los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares.

ENTRENAR EL BRAZO “BUENO” ABRE NUEVAS POSIBILIDADES EN REHABILITACIÓN

El ensayo se basó en la comparación del nuevo enfoque con la terapia estándar de mejores prácticas actualmente en uso. El equipo declara que los hallazgos, publicados en 'JAMA Neurology', demuestran que las habilidades motoras en el brazo menos afectado pueden mejorarse incluso años después de un accidente cerebrovascular y podrían mejorar significativamente la calidad de vida.

"Al entrenar el brazo menos afectado, los pacientes mejoraron", expone Candice Maenza, directora de proyecto del Laboratorio de Investigación en Neurorrehabilitación de la Facultad de Medicina de Penn State y primera autora del estudio. "Esto podría mejorar la calidad de vida y reducir la carga de atención para los cuidadores, ya que los supervivientes de un accidente cerebrovascular con parálisis severa en un lado dependen de este brazo para tareas cotidianas como comer o vestirse".

Un derrame cerebral, cuando hay una interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, ya sea debido a un bloqueo o a la rotura de un vaso sanguíneo, puede dañar partes del cerebro que controlan el movimiento e interrumpir la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que lleva a parálisis, debilidad o espasticidad muscular que a menudo se centra en un lado del cuerpo.

La rehabilitación física tradicional se centra en el lado más afectado del cuerpo porque la falta de fuerza y movimiento son tan obvias que el brazo del otro lado del cuerpo puede conservar la función que parece normal, según el coautor del estudio Robert Sainburg de Penn State.

Sin embargo, a pesar de la apariencia, Sainburg comenta que el lado menos afectado del cuerpo a menudo pierde una función significativa, lo que resulta en movimientos lentos y mal coordinados. Eso es un desafío cuando ese brazo necesita compensar la capacidad reducida del brazo más afectado.

Durante las últimas tres décadas, Sainburg y sus colaboradores han descubierto y demostrado múltiples maneras en que ambos hemisferios cerebrales contribuyen al movimiento, incluyendo la planificación y coordinación del movimiento o su corrección ante un evento inesperado. Cada hemisferio cerebral coordina diferentes aspectos del movimiento, por lo que una lesión en un hemisferio cerebral causará déficits motores en ambas manos.

Si bien se ha realizado un trabajo considerable para comprender el rendimiento y las deficiencias del brazo afectado tras la rehabilitación de un ictus, no existe ninguna intervención basada en la evidencia que haya demostrado beneficiar al brazo afectado, según los investigadores.

El equipo de investigación quería saber si el entrenamiento dirigido al brazo menos afectado podría generar mejoras sostenidas en el rendimiento motor en supervivientes de un ictus crónico con debilidad grave o parálisis en un lado del cuerpo.

"Este es el primer proyecto que utiliza un diseño de ensayo clínico aleatorizado riguroso para investigar el uso del entrenamiento de extremidades ipsilesional (entrenamiento del brazo menos afectado) en sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares crónicos con paresia severa", agrega Carolee Winstein, profesora emérita y profesora adjunta en biokinesiología y fisioterapia en la USC y coinvestigadora principal del estudio.

Realizado en Penn State y USC, el ensayo clínico aleatorizado de fase II se basa en un estudio piloto previo de Sainburg y Maenza. Participaron en el ensayo cincuenta y tres personas que habían sufrido un ictus crónico al menos tres meses antes, y algunas lo habían sufrido muchos años antes. En el momento del estudio, todas presentaban una discapacidad grave en un brazo, lo que significaba que no podían agarrar ni soltar objetos con la mano "mala" y dependían de la "buena" para las tareas cotidianas.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo de tratamiento o al grupo control y recibieron terapia de rehabilitación tres veces por semana durante cinco semanas. Todos los participantes fueron evaluados antes y después del ensayo, así como a las tres semanas y a los seis meses de su finalización.

Veinticinco participantes recibieron terapia dirigida para el brazo menos afectado. Esta incluyó entrenamiento de destreza enfocado en actividades del mundo real, así como juegos de realidad virtual. Quienes habían sufrido un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro realizaron un juego similar al tejo, en el que alcanzaban rápidamente un disco virtual para golpearlo.

Esta actividad dependía de la capacidad del cerebro para planificar y coordinar el movimiento, que suele verse afectada tras una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo. Quienes habían sufrido un derrame cerebral en el hemisferio derecho del cerebro jugaron a un juego de trazado, en el que movían un cursor a través de varias formas, lo que requería ajustes continuos.

Este tipo de movimiento de precisión suele verse afectado tras una lesión cerebral en el hemisferio derecho. Tras estos juegos de entrenamiento basados en realidad virtual, los participantes realizaron un desafiante entrenamiento de destreza en la vida real.

Veintiocho participantes fueron asignados al grupo de control y recibieron terapia estándar de mejores prácticas para el brazo con mayor afectación. Esta incluyó estiramientos de calentamiento, ejercicios terapéuticos y práctica específica para tareas específicas, como alcanzar objetos específicos.

"Lo que estamos haciendo es una remediación nunca antes realizada -indica Sainburg--. Estamos modificando la función de la mano menos afectada para que sus actividades cotidianas sean más eficientes".

Sainburg explica que la terapia estándar recomendada involucra la mano menos afectada, pero generalmente es solo para compensar la pérdida del uso de la otra mano durante las actividades de la vida diaria en lugar de restaurar su capacidad previa tanto como sea posible.

MEJORAS DURADERAS QUE CAMBIAN LA VIDA DE PACIENTES Y CUIDADORES

Al final del período de prueba, los participantes que recibieron entrenamiento específico para el brazo menos afectado mostraron mejoras significativas en la función motora del brazo en comparación con el grupo de control. Completaron una prueba de destreza estándar, que incluye tareas como recoger objetos pequeños, dar la vuelta a las cartas y simular la alimentación, un 12% o casi seis segundos más rápido que al principio.

"Los pacientes con ictus podían hacer cosas como abrocharse un botón, pero les llevaba tanto tiempo que no merecía la pena hacerlo solos. Al ser un poco más rápidos, les dan ganas de intentarlo por sí mismos", cuenta Maenza. "Esto puede cambiar la vida no solo del paciente, sino también de su cónyuge o cuidador, ya que se reduce la carga del cuidado".

Estas mejoras persistieron durante al menos seis meses tras finalizar la terapia. La perdurabilidad de los resultados podría deberse al efecto bola de nieve, según Sainburg. "La intervención dirigida coloca a los pacientes en lo que los terapeutas llaman un círculo virtuoso --detalla Sainburg--. Una vez que se logra un poco de funcionalidad, se usa y las cosas siguen mejorando".

"Nuestros resultados abren la puerta a futuras direcciones de investigación, como enfoques multimodales donde se combina el entrenamiento de extremidades ipsilesional, como se hizo aquí, con un entrenamiento dirigido a ambos brazos, donde cada lado es controlado de manera única por el sistema nervioso", finaliza Winstein.