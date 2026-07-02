Rehabilitación cognitiva por videollamada para la “niebla mental” de la covid persistente

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta una de cada tres personas con covid desarrolla Covid persistente, y las dificultades cognitivas se encuentran entre los síntomas más comunes que pueden persistir durante meses, afectando el funcionamiento diario y la calidad de vida. A las personas les puede resultar difícil concentrarse o retener sus pensamientos, ya que luchan con la memoria, la atención y la planificación, a menudo agravadas por la fatiga.

Diez semanas de rehabilitación cognitiva pueden ayudar a las personas con síntomas persistentes de Covid, como la confusión mental, a alcanzar sus objetivos de reincorporación al trabajo y a sus aficiones, según un nuevo ensayo clínico dirigido por investigadores del University College London (UCL) de Reino Unido.

El tratamiento, impartido mediante videollamadas individuales de una hora de duración en las que un terapeuta ayudaba a las personas con Covid persistente a idear estrategias para alcanzar sus objetivos de rehabilitación, produjo beneficios que duraron al menos seis meses para la mayoría de los participantes, según los hallazgos publicados en 'JAMA Network Open'.

Este es el primer tratamiento que ha demostrado un beneficio clínicamente significativo y duradero para las dificultades cognitivas asociadas con el Covid persistente.

"En nuestro estudio, utilizamos estrategias bien establecidas de rehabilitación cognitiva orientada a objetivos para ayudar a las personas a desarrollar maneras de afrontar los retos que les resultan más significativos", señala la doctora Martina Vanova, autora principal del estudio, quien completó la investigación en la UCL antes de trasladarse.

EN QUÉ CONSISTE EL ESTUDIO

El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención (NIHR, por sus siglas en inglés), incluyó a 78 participantes en Inglaterra que habían estado experimentando síntomas cognitivos de COVID persistente durante al menos tres meses.

La mitad de ellos recibió el tratamiento de rehabilitación, mientras que la otra mitad continuó con los tratamientos estándar del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) (que variaban según la región) para servir como grupo de comparación.

Antes de comenzar el tratamiento, todos los participantes completaron una entrevista en línea para establecer objetivos e identificar tres metas clave que deseaban alcanzar.

La mayoría estaban relacionadas con el trabajo, ya que buscaban recuperar sus habilidades, pero muchos también se fijaron metas relacionadas con sus aficiones, como concentrarse en ver una película completa o en un libro. Posteriormente, los terapeutas pudieron ayudar a los participantes a implementar estrategias adaptadas a sus objetivos específicos.

EL 84% AFIRMÓ MEJORAR CON EL TRATAMIENTO

Los investigadores descubrieron que la gran mayoría (84%) de los participantes que se sometieron a terapia de rehabilitación cognitiva reportaron una mejora significativa en el logro de objetivos (que reportaron utilizando una escala de 10 puntos) tres meses después de completar el tratamiento, en comparación con poco más de la mitad (53%) del grupo de control (comparación) que recibió atención estándar.

Cabe destacar que, después de seis meses, poco más de la mitad (53%) de quienes recibieron rehabilitación cognitiva reportaron una mejora sustancial en el logro de objetivos, definida como una mejora de cuatro o más puntos en la escala de 10 puntos, en comparación con solo el 15% de los del grupo de control.

Estos beneficios quedaron patentes en las mejoras medibles de la función ejecutiva, ya que los participantes mejoraron sus puntuaciones en las pruebas que medían la flexibilidad cognitiva y la velocidad de procesamiento.

Los investigadores afirman que los primeros resultados de un análisis complementario sugieren que el programa es rentable.