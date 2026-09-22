Rehabilitación cardíaca: los programas en casa y con apoyo digital pueden ser tan eficaces como los presenciales

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MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio liderado por la Universidad de Glasgow (Reino Unido) revela que la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio reduce los ingresos hospitalarios en un tercio y el riesgo de infarto en más de una cuarta parte, además de mantener sus beneficios a largo plazo.

La evidencia también sugiere que los programas de rehabilitación cardíaca más recientes, realizados en el hogar y con apoyo digital, pueden ser tan efectivos como los servicios tradicionales en centros especializados.

La cardiopatía coronaria es la principal causa de muerte a nivel mundial. Puede provocar dolor torácico, infartos o accidentes cerebrovasculares. Tras un evento cardíaco, se recomienda ampliamente la rehabilitación cardíaca, siendo el ejercicio un componente fundamental.

Los investigadores analizaron 107 ensayos controlados aleatorios con 26.886 personas con cardiopatía coronaria. La mayoría de los participantes habían sufrido un infarto, se habían sometido a procedimientos cardíacos o habían experimentado algún tipo de dolor en el pecho. Las mujeres estuvieron infrarrepresentadas, constituyendo solo el 17% de los participantes a pesar de haber sido incluidas en la mayoría de los estudios.

Los resultados generales publicados 'Cochrane' en muestran que, en comparación con la ausencia de programa, la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio reduce los infartos en un 28%, reduce los ingresos hospitalarios por cualquier causa en un 35% y probablemente reduce las muertes.

Los participantes también reportaron una mejor función física, salud general, vitalidad, funcionamiento social y bienestar mental. Estos beneficios se observaron en diversas medidas validadas de calidad de vida.

"Nuestra revisión demuestra que la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio puede reducir el riesgo de infarto y de hospitalización, al tiempo que ayuda a las personas a retomar una vida más sana y activa", puntualiza la doctora Grace Dibben, autora principal de la Universidad de Glasgow.

"Muchas personas pierden la confianza tras un infarto o una intervención cardíaca y les preocupa que la actividad física pueda ser peligrosa", añade el doctor Dibben. "El ejercicio prescrito adecuadamente no solo es seguro para la mayoría de los pacientes, sino que puede desempeñar un papel fundamental en la recuperación y la salud cardiovascular a largo plazo".

Cada vez hay más pruebas que respaldan los modelos de rehabilitación modernos. Esta nueva actualización incluyó 22 nuevos ensayos con casi 3.500 participantes, incorporando datos más recientes a los resultados finales. Los estudios más recientes incluyeron participantes de países de ingresos bajos y medianos (PIBM) y evaluaron programas de rehabilitación cardíaca digitales y domiciliarios.

"Esta revisión confirma que el ejercicio es una herramienta excelente para mejorar la salud general de las personas con cardiopatía coronaria", insiste el profesor Rod Taylor, autor principal de la Universidad de Glasgow. Al incorporar estudios más recientes a esta actualización, podemos constatar que los programas digitales funcionan tan bien como los presenciales, lo que supone un cambio radical. Estos enfoques podrían ayudarnos a llegar a personas que no pueden acceder a los servicios tradicionales en centros especializados.

Varios estudios incluidos en esta actualización se realizaron en países de ingresos bajos y medianos, examinando diferentes tipos de ejercicio en distintos países; por ejemplo, yoga en India y tai chi en China. Los autores sugieren que esto no solo mejora la relevancia de la evidencia científica, sino que algunas poblaciones podrían encontrar más atractiva la rehabilitación basada en formas de ejercicio tradicionales y culturales que la rehabilitación convencional con máquinas.

A pesar de la sólida evidencia que respalda la rehabilitación cardíaca, su adopción sigue siendo un desafío en muchos sistemas de salud. Diversas guías, incluidas las del NICE en el Reino Unido, reconocen la rehabilitación cardíaca como un componente clave tras un evento cardíaco. Sin embargo, la rehabilitación cardíaca continúa estando ampliamente infrautilizada, con tasas de participación generalmente bajas.

Los autores explican que muchos pacientes se enfrentan a obstáculos para acceder a los programas hospitalarios tradicionales, como compromisos laborales, dificultades de transporte y responsabilidades de cuidado. Esto puede afectar de manera desproporcionada a grupos como las mujeres, las personas mayores y las comunidades desfavorecidas.

"La rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio es una intervención económica y rentable, pero actualmente no recibe la financiación suficiente ni la prioridad que merece. Queremos que esta opción esté al alcance de todos. Esta nueva investigación demuestra que ni siquiera es necesario acudir a un centro de rehabilitación para beneficiarse: se puede participar desde casa y aun así obtener los beneficios", finaliza Dibben.