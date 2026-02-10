Los registros médicos duplicados se vinculan a un riesgo cinco veces mayor de muerte en pacientes hospitalizados

Archivo - Enfermera noche, hospital - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Feb.

Los pacientes con historiales médicos duplicados tienen cinco veces más probabilidades de morir tras ser ingresados ??en el hospital y tres veces más probabilidades de requerir cuidados intensivos que aquellos con un solo historial médico, tal y como revela una investigación de la Universidad de Colorado Anschutz (Estados Unidos) publicada en la revista 'BMJ Quality & Safety'.

Los hallazgos impulsan a los investigadores a solicitar mejoras en la integridad de los datos y cambios de políticas en la gestión de la información sanitaria para aumentar la seguridad del paciente. La duplicación se produce cuando a un solo paciente se le asignan múltiples números de historial médico dentro de un historial médico electrónico, y se cree que la prevalencia está entre el 5% y el 10%, explican los investigadores.

No obstante, si bien son una fuente de atención fragmentada y de lagunas de información, no está claro cómo los registros médicos duplicados podrían afectar los resultados de salud de los pacientes, añaden.

Para averiguarlo, los investigadores se centraron en los resultados clave de pacientes hospitalizados adultos de hasta 89 años que habían sido admitidos en uno de los 12 hospitales asociados dentro de un gran sistema de salud multirregional de EE. UU. entre julio de 2022 y junio de 2023. Los resultados incluyeron la duración de la estadía en el hospital, el reingreso de 30 días, las intervenciones de emergencia, la necesidad de cuidados intensivos y la muerte durante la hospitalización.

Todos los pacientes habían sido dados de alta de equipos de atención médica, quirúrgica u ortopédica. Durante el período de estudio, se revisaron 103.190 historias clínicas, de las cuales 73.275 fueron elegibles para su inclusión. De este grupo, se identificaron 6.086 pacientes: 1.698 tenían historias clínicas duplicadas y 4.388 no.

Los investigadores emplearon una técnica estadística llamada correspondencia por puntaje de propensión, que equilibra características similares en dos grupos diferentes de personas (en este caso, con y sin registros médicos duplicados).

El análisis de los resultados reveló que aquellos con registros duplicados tenían probabilidades significativamente mayores de obtener peores resultados. La muerte de pacientes internados ocurrió en el 11% de aquellos con registros duplicados en comparación con el 2,5% de los que no los tenían, y la duración promedio de la internación fue de 101 horas en comparación con 74 horas. Por otra parte, los pacientes con historias clínicas duplicadas requirieron con mayor frecuencia una intervención de emergencia (6% frente a 5%) y tuvieron mayor probabilidad de necesitar cuidados intensivos: 46% frente a 19%. La tasa de reingreso a los 30 días también fue mayor: 12% frente a 11%.

Después de ajustar otros factores potencialmente influyentes, como el destino y el apoyo necesario al momento del alta, los pacientes con registros duplicados tenían un 30% más de probabilidades de ser readmitidos en el hospital. Además, tenían 3,5 veces más probabilidades de requerir cuidados intensivos y casi 5 veces más probabilidades de morir durante la hospitalización que quienes no tenían historiales duplicados. Además, su estancia hospitalaria fue un 32% más larga.

Este es un estudio observacional y, por lo tanto, no permite llegar a conclusiones definitivas sobre causa y efecto. Además, los investigadores reconocen diversas limitaciones en sus hallazgos. Entre ellas, no pudieron tener en cuenta el número de diagnósticos y consultas médicas. Además, afirman que los datos de un solo sistema de salud podrían limitar la generalización de los hallazgos.

"A pesar de estas limitaciones, nuestro estudio destaca una asociación preocupante dentro de nuestro sistema y subraya la importancia de que los sistemas externos investiguen sus propias asociaciones, determinen las vías causales y desarrollen mecanismos para prevenir la creación de gráficos duplicados y/o realizar la integración de datos con rapidez", resumen los investigadores.

Para explicar las asociaciones que encontraron, los investigadores sugieren que la duplicación podría impedir que los proveedores accedan a información crítica, como alergias o historial médico, que podría influir en el tipo de tratamiento proporcionado.

"Una hipótesis adicional se relaciona con la eficiencia: la presencia de historias clínicas duplicadas puede contribuir a demoras en la atención o a órdenes inexactas a medida que los equipos médicos buscan información que no es fácilmente accesible, dedican un esfuerzo extra a navegar entre múltiples historias clínicas o, inadvertidamente, pasan por alto detalles clave", añaden.

"Estos hallazgos resaltan la asociación entre los registros médicos duplicados y los resultados adversos para los pacientes, lo que enfatiza la necesidad de investigación para comprender los impactos de los registros duplicados, así como intervenciones específicas para mejorar la integridad de los datos, aumentar la seguridad del paciente e informar los cambios de políticas en la gestión de la información de salud", concluyen.