Las redes de apoyo y la cohesión familiar determinan la calidad de vida de las familias con hijos con TEA, según estudio

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los recursos psicosociales, como la cohesión familiar, el acceso a redes de apoyo y la estabilidad financiera influyen en la calidad de las familias con hijos con trastorno del espectro autista (TEA), según un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Villanueva, Ana Muiño y Alejandro Arrilaga, y del Grupo de Investigación Beatles, de la Universidad de las Islas Baleares, Guido Corradi.

Este metaanálisis, publicado en la revista 'Clinical and Health' en 2026, también ha demostrado que la calidad de vida de la familia aumenta con la edad del hijo o hija. Esta correlación positiva moderada se debe a la adaptación emocional y el aprovechamiento de las intervenciones a lo largo del tiempo.

En cuanto a la relación entre la gravedad de los síntomas del TEA y la calidad de vida de la familia, no se ha encontrado una relación clara. En este sentido, se ha comprobado que el estilo y las estrategias de afrontamiento en el estrés que el entorno familiar haya desarrollado son muy relevantes, y han incidido en la importancia de destacar tanto las características del trastorno como los recursos psicosociales de la familia.

Para poder orientar a las familias y promover un mayor bienestar emocional y social, la experiencia es una "dinámica clave" para desarrollar estas intervenciones. Aun así, el estudio ha subrayado la heterogeneidad de los hallazgos, por lo que las experiencias individuales "pueden variar de una persona a otra".

Los investigadores analizaron 15 artículos científicos siguiendo los criterios PRISMA y destacaron que hasta 2024 ningún estudio había analizado variables como la edad, la gravedad de los síntomas y su relación con la calidad de vida de la familia. Por ello, han señalado la importancia de seguir estudiando, abordando la calidad de vida y el resto de variables relevantes del estudio, como "variables fundamentales" para el bienestar tanto de los menores como de sus cuidadores y la sociedad.