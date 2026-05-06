La Red Global de Virus destaca la necesidad de invertir en vigilancia para gestionar riesgos zoonóticos

Archivo - Hantavirus. - KEMALBAS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Global de Virus (GVN, por sus siglas en inglés) ha aseverado que el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius' pone de relieve que los virus zoonóticos son un elemento "constante e impredecible" en la salud mundial, frente a los que es necesaria una inversión continua en vigilancia internacional, investigación y preparación, así como una comunicación clara.

Esta coalición mundial, que comprende más de 90 centros de excelencia en virología y afiliados en más de 40 países, ha señalado que está monitorizando de cerca los informes sobre el brote de hantavirus vinculado al crucero, en el que se han identificado ocho casos, tres de ellos confirmados. A su juicio, este tipo de sucesos "deben generar conciencia, no alarma".

Según ha explicado, el brote no indica un riesgo generalizado asociado a los viajes en crucero, sino más bien un evento de exposición localizado y situacional. En este sentido, ha apuntado que los cruceros, igual que otros entornos cerrados o semicerrados y concurridos, requieren estrictos controles sanitarios ambientales y deben disponer de una rápida identificación y respuesta ante brotes de enfermedades infecciosas, medidas aplicables a la industria turística en general.

"No hay evidencia que sugiera que los viajes en crucero en sí mismos aumenten el riesgo de infección por hantavirus", ha subrayado precisando que este brote sí resalta la importancia de las vías de exposición ambiental, particularmente en entornos donde puede haber contacto con roedores antes o durante el viaje.

Para los viajeros, ha apuntado que las medidas preventivas siguen siendo sencillas y efectivas, tales como evitar el contacto con áreas contaminadas por roedores, practicar una buena higiene de manos y buscar atención médica si presentan síntomas como fiebre, fatiga o dificultad para respirar tras una posible exposición.

"El hantavirus es principalmente una infección ambiental, e incluso en los raros casos de transmisión entre humanos no se comporta como los virus respiratorios altamente transmisibles. La prioridad es la vigilancia, la identificación temprana y una comunicación clara y basada en la evidencia", ha subrayado el director de un Centro de Excelencia GVN, Scott C. Weaver.

La directora del Centro de Investigación de Virus MRC-Universidad de Glasgow, Emma Thomson, ha detallado que existe la posibilidad de una transmisión continua en el crucero, aunque aún debe confirmarse y, teniendo en cuenta el período de incubación, podrían surgir más casos. En este momento, ha insistido en que la prioridad es implementar medidas preventivas, incuyendo mascarillas, higiene de manos y aislamiento de casos sospechosos.