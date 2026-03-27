La recurrencia del cáncer de mama es baja, incluso después de diez años, con una radioterapia adaptada al riesgo

Archivo - Tratamiento de radioterapía - MARK KOSTICH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las probabilidades de recurrencia del cáncer de mama siguen siendo muy bajas cuando las pacientes reciben radioterapia adaptada a su riesgo individual tras la quimioterapia y la cirugía, según un estudio de diez años del Instituto de Oncología Radioterápica de Maastricht, Países Bajos. El trabajo se presenta en la XV Conferencia Europea sobre Cáncer de Mama (EBCC15) en Barcelona (España).

En el estudio, el tratamiento de radioterapia se seleccionó según la presencia o ausencia de células cancerosas en los ganglios linfáticos de las pacientes tras la quimioterapia y la cirugía. Para las mujeres sin rastro de cáncer en los ganglios linfáticos, este enfoque implicó una radioterapia mínima o incluso la ausencia total de la misma. Reducir la intensidad del tratamiento puede, a su vez, disminuir los efectos secundarios en las pacientes.

La investigación se presenta por Fleur Mauritz, oncóloga radioterapeuta en formación en Maastro, Instituto de Oncología Radioterápica de Maastricht: "Para muchas pacientes con cáncer de mama, el primer tratamiento es la quimioterapia. Esto puede reducir el tamaño del tumor y eliminar las células cancerosas que comienzan a propagarse por el cuerpo, antes de la cirugía".

"Sabemos que la radioterapia reduce el riesgo de recurrencia del cáncer de mama, especialmente cuando las pacientes se han sometido a una cirugía para extirpar un tumor, en lugar de la mama completa, y cuando hay signos de cáncer en los ganglios linfáticos. Este estudio examinó si es posible reducir la radioterapia en pacientes cuyo cáncer muestra una buena respuesta cuando se administra quimioterapia antes de la cirugía", señala.

BAJO, INTERMEDIO Y ALTO RIESGO: ASÍ SE ADAPTÓ EL TRATAMIENTO

El estudio incluyó a 848 pacientes que fueron tratados en 17 centros oncológicos de los Países Bajos entre 2011 y 2015. Cada paciente tenía un pequeño tumor de mama (de menos de cinco centímetros) con signos de metástasis en solo uno, dos o tres ganglios linfáticos.

Tras la quimioterapia y la cirugía, los pacientes se clasificaron en tres grupos de riesgo diferentes. Los pacientes que ya no presentaban signos de cáncer en los ganglios linfáticos se clasificaron como de bajo riesgo y recibieron radioterapia en la mama si la cirugía había extirpado el tumor, o ninguna radioterapia si se les había extirpado la mama (mastectomía).

Los pacientes que presentaban signos de cáncer en solo uno a tres ganglios linfáticos se clasificaron como de riesgo intermedio y recibieron radioterapia en la zona de la mama sin irradiar los ganglios linfáticos cercanos. Los pacientes con signos de cáncer en cuatro o más ganglios linfáticos se clasificaron como de alto riesgo y recibieron radioterapia en la zona de la mama y en los ganglios linfáticos de la zona circundante.

En los diez años siguientes, solo 24 de los 838 pacientes que completaron el seguimiento (2,9%) experimentaron una recidiva en la mama, la pared torácica o los ganglios linfáticos (sin signos de diseminación del cáncer en otras partes del cuerpo). En el grupo de bajo riesgo, siete de 291 pacientes (2,4%) presentaron una recidiva; en el grupo de riesgo intermedio, 12 de 370 pacientes (3,2%) presentaron una recidiva; y en los grupos de alto riesgo, cinco de 177 pacientes (2,8%) presentaron una recidiva.

Mauritz expone: "Los resultados de nuestro estudio demuestran que adaptar la intensidad de la radioterapia según la eficacia de la quimioterapia para tratar el cáncer en los ganglios linfáticos da lugar a tasas de recurrencia muy bajas y tranquilizadoras en la mama y la zona circundante. En un grupo selecto de pacientes, observamos tasas de recurrencia muy bajas incluso cuando prescindimos por completo de la radioterapia".

Una de las principales fortalezas de este estudio es que es el primero en demostrar los beneficios de personalizar la radioterapia para este grupo de pacientes durante un período de diez años.

Es importante destacar que la mayoría de los pacientes del estudio se sometieron a una disección de ganglios linfáticos axilares, un procedimiento común hace diez años, pero que se utiliza con menos frecuencia en la práctica actual. Este estudio no comparó a los pacientes tratados con y sin radioterapia. Para la conclusión final, es necesario esperar los resultados de un ensayo aleatorizado de Estados Unidos, que se esperan en tres años.