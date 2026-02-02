Recomiendan ampliar el examen de los ganglios linfáticos para evaluar la propagación en el cáncer de pulmón

Archivo - Cáncer de pulmón - ATS - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una investigación innovadora, dirigida por el Rush University Medical Center (Estados Unidos) y presentada en la Reunión Anual de la Sociedad de Cirujanos Torácicos (STS) de 2026, celebrada en Nueva Orleans (Estados Unidos) del 29 de enero al 1 de febrero, muestra que se necesita una evaluación adicional de los ganglios linfáticos durante la cirugía para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) para identificar con precisión la propagación del cáncer.

A nivel mundial, los estándares quirúrgicos varían en cuanto al número y la ubicación de los ganglios linfáticos que deben extirparse y evaluarse para detectar metástasis en pacientes con CPCNP sin afectación ganglionar clínica, un cáncer que las imágenes muestran que no se ha propagado. En Norteamérica, los estándares quirúrgicos desarrollados en 2021 exigen la evaluación de tres ganglios linfáticos N2 en el mediastino, entre los pulmones derecho e izquierdo, y un ganglio linfático N1 en la raíz pulmonar.

El estudio recomienda la extirpación y evaluación de más de un ganglio N1. Utilizando datos de la Base de Datos de Cirugía Torácica General (GTSD) de la STS, la mayor base de datos de cirugía torácica clínica de Norteamérica, con casi 800.000 registros de procedimientos y más de 900 cirujanos participantes, el estudio reveló que se identificaron más cánceres en los ganglios N1 que en los N2, muchos de ellos localizados en ganglios N1 adyacentes a los bronquios.

"Estamos reduciendo las mejores técnicas para las disecciones de ganglios linfáticos en pacientes con cáncer de pulmón para brindar la mejor posibilidad de identificar cualquier cáncer que exista y mejorar la supervivencia", comenta el autor del estudio, Christopher Seder, cirujano torácico del Rush University Medical Center, Chicago.

El estudio se basa en la revisión de 48.779 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) sin afectación ganglionar clínica. Así, se encontró que el 11,2% presentó una sobreestadificación tras la cirugía, lo que significa que la disección quirúrgica de los ganglios linfáticos reveló que sus cánceres estaban más avanzados de lo que se creía inicialmente y se reclasificaron en estadios altos.

Los pacientes se sometieron a resección en cuña, segmentectomía o lobectomía. Los pacientes fueron tratados entre julio de 2021 y 2024 en 279 centros e identificados a partir del GTSD. Se excluyó a los pacientes que recibieron terapia neoadyuvante, se les realizó una mediastinoscopia preoperatoria, carecieron de imágenes PET-CT preoperatorias o presentaron datos patológicos incompletos.

"Con una disección ganglionar ampliada, se identificarán más pacientes cuyo cáncer se ha propagado y recibirán tratamientos sistémicos adecuados --matiza Seder--. La responsabilidad aquí no recae solo en los cirujanos para que diseccionen más ganglios linfáticos, sino en los patólogos para que tomen la muestra de pulmón que les damos y hagan una evaluación muy exhaustiva de esa muestra de pulmón para obtener todos los ganglios linfáticos adicionales con cáncer que están ocultos en la muestra".

Los cirujanos a menudo se enfrentan a decisiones complejas sobre qué ganglios linfáticos extirpar. Estos nuevos hallazgos ofrecen información valiosa que puede contribuir a futuras actualizaciones de las directrices de disección de ganglios linfáticos.