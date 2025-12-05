Realizan un trasplante renal a un paciente inoperable tras administrarle un nuevo fármaco

El trasplante se realizó en septiembre - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha realizado un trasplante renal a un paciente "hasta ahora" inoperable tras administrarle un nuevo fármaco, la imlifidasa, ha informado en un comunicado de este viernes.

La intervención se realizó en septiembre y el paciente llevaba más de 9 años en tratamiento con diálisis y se hipersensibilizó después de perder un trasplante previo: tres meses después del trasplante, el paciente ha tenido una "excelente evolución, sin complicaciones ni signos de rechazo a la biopsia de control".

El jefe de sección del Servicio de Nefrología del HUB, Edoardo Melilli, afirma que "el fármaco se aplica por vía endovenosa y destruye temporalmente el exceso de anticuerpos y nos abre una ventana de 3 o 4 días para realizar el trasplante, evitando el rechazo inmediato y haciéndolo viable gracias al tratamiento con inmunosupresores".

La jefa de sección del Servicio de Farmacia, Ariadna Padulles, añade que una vez administrada la imlifidasa, se repite la prueba de la simulación del trasplante (crossmatch) en un plazo de pocas horas para confirmar la negatividad, y si el resultado es negativo, "el paciente puede recibir el trasplante con riesgo reducido de rechazo hiperagudo".

En casos "infrecuentes", el crossmatch puede permanecer positivo después de la primera administración, lo que puede hacer necesaria una segunda dosis del fármaco.

Los investigadores señalan que los pacientes hipersensibilizados pueden encontrar en la imlifidasa una alternativa viable para recibir un trasplante renal, y añaden que se trata de un perfil muy concreto de pacientes, ya que aparte del exceso de anticuerpos "no deben tener muchas comorbilidades ni fragilidad" y deben poder tolerar el tratamiento con inmunosupresores más agresivos.