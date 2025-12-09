La Real Academia de Medicina lanza su Observatorio Científico para ofrecer los artículos más relevantes bimestralmente - RANME

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha anunciado este martes el lanzamiento de su Observatorio Científico, una publicación digital bimestral que busca a ofrecer a la población general y a la comunidad científica, académica y profesional una selección de los diez artículos más relevantes en salud de los dos meses previos a cada entrega.

La primera edición del Observatorio Científico de la RANME ya se puede leer y descargar de manera gratuita dentro de la web de la Academia, e incluye trabajos relacionados con el cáncer de cabeza y cuello, con el cáncer colorrectal, con el cáncer de próstata, con la vacuna de la gripe y pacientes con insuficiencia cardíaca, con la psoriasis en placas, con el uso de nivolumab en pacientes de melanoma, con el tratamiento de orforglipron oral para la obesidad, entre otros.

Todos estos artículos han sido publicados en prestigiosas revistas a nivel internacional tales como 'New England Journal of Medicine', 'The Lancet', 'Clinical Infectious Diseases', 'JAMA, Journal of the American Medical Association' y 'Journal of Craniofacial Surgery'.

La selección de los trabajos la han realizado los propios académicos de la RANME, llevando a cabo un análisis crítico y exhaustivo de las principales revistas médico-científicas, con el fin de informar y destacar aquellas aportaciones con mayor impacto y trascendencia en el desarrollo del conocimiento biomédico, la investigación y la práctica clínica.