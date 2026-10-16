RDCongo.- RDC eleva a cerca de 9.300 los casos y 4.500 los muertos a causa del brote de ébola declarado hace cinco meses

Trabajador sanitario en un centro de salud en Bunia, en el este de República Democrática del Congo (RDC), en medio del brote de ébola declarado en mayo (archivo) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a cerca de 9.300 los casos y 4.500 los muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo, que es desde hace semanas el más mortífero en la historia del país y que mantiene una progresión que podría convertirlo en el más mortal documentado hasta la fecha a nivel mundial.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha apuntado en su último boletín sobre el brote que hasta la fecha se han registrado 9.277 casos y 4.478 muertos, un balance que incluye 65 contagios y 37 fallecidos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad global del 48,3%.

Asimismo, ha apuntado que 2.486 personas han superado la enfermedad --causada por la cepa Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobado-- y han recibido el alta, mientras que 924 permanecen en estos momentos hospitalizadas o en aislamiento, con una tasa de seguimiento de los contactos del 78%, a la baja durante las últimas jornadas, lo que genera preocupación sobre la posible propagación del virus.

El INSP ha subrayado que la provincia de Ituri --una de las afectadas, junto con Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo y Ubangi Sur-- sigue siendo considerada el epicentro del brote, con el 73,4% del total de casos registrados, si bien concentra solo el 47,7% de los contagios documentados durante el último día.

En total, 65 de las 167 zonas sanitarias de estas siete provincias se han visto afectadas por el virus, que ha llevado a elevar la alerta a Kenia después de que se hayan confirmado dos casos en el país africano. Por su parte, Uganda anunció el 28 de julio que estaba libre del virus, tras confirmar dos muertos y 20 casos en el país.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).