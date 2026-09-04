El número de casos de ébola en RDC supera la barrera de los 6.300, con cerca de 3.100 muertos

Archivo - Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de atención frente al ébola en Goma, en el este de República Democrática del Congo (RDC) - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de casos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha superado ya la barrera de los 6.300 casos, con cerca de un centenar durante el último día, según han confirmado las autoridades, que han elevado además a cerca de 3.100 los fallecidos a causa del virus.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en su último boletín que hasta la fecha se han confirmado 6.342 casos y 3.072 muertos, incluidos 92 contagios y 33 fallecidos durante las últimas 24 horas, con la provincia de Ituri como epicentro del brote, con el 81,4% de los casos totales.

Asimismo, ha afirmado que un total de 1.475 personas han recibido el alta tras recuperarse de la enfermedad, mientras que 770 siguen hospitalizadas o en aislamiento, con lo que la tasa de letalidad es en estos momentos del 48,4%, con una tasa de seguimiento de los contactos del 85,5%.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.