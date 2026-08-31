El brote de ébola declarado en mayo en RDC supera ya los umbrales de los 6.400 casos y los 2.900 muertos

Archivo - Fotografía de archivo de trabajadores sanitarios en un centro de tratamiento contra el ébola en Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xin Huashefa - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado este lunes a más de 2.900 los muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de año en el este del país, que supera además el umbral de los 6.000 casos confirmados, entre las alertas internacionales por la expansión de la enfermedad y la posibilidad de que sobrepase totalmente la capacidad de respuesta.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado que hasta el momento se han registrado 6.041 casos, con 2.911 fallecidos y 1.366 pacientes recuperados de la enfermedad. Asimismo, 619 personas se encuentra aisladas u hospitalizadas, con una tasa de seguimiento de los contactos del 82,4%.

Asimismo, ha señalado que seis provincias --Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo, Alto Uélé y Bajo Uélé-- se han visto afectadas por el brote y ha agregado que "las intervenciones se siguen reforzando en Ituri, Kivu Norte y Alto Uélé, con acciones continuas de seguimiento, atención y prevención", según un comunicado del Ministerio de Comunicación congoleño en redes sociales.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.