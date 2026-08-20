La RDC recibirá 70.000 dosis de la vacuna contra el ébola pese a que no está probada contra el virus Bundibugyo

Archivo - Imagen de archivo de la RDC. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado este jueves de que la República Democrática del Congo (RDC) recibirá 70.000 dosis de la vacuna 'Ervebo' contra el virus del Ébola para hacer frente al actual brote de virus Bundibugyo, aunque todavía no se ha demostrado que ofrezca protección frente a este virus en humanos.

La semana pasada, el Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) solicitó la liberación de vacunas 'Ervebo' del 'stock' mundial de vacunas contra la enfermedad por el virus del Ébola, gestionado por el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas (ICG).

La solicitud tenía como objetivo utilizar las vacunas en el actual brote de enfermedad por el virus Bundibugyo. La vacuna 'Ervebo' está autorizada y recomendada para su uso en brotes de enfermedad por el virus del Ébola (anteriormente denominado Zaire ebolavirus). El lunes, el ICG informó al Gobierno de la RDC de la liberación inicial inmediata de 70.000 dosis.

La asignación incluye 20.000 dosis para un ensayo clínico de fase 3 destinado a estudiar el impacto de la vacuna frente al virus Bundibugyo, y 50.000 dosis para trabajadores de primera línea y personal sanitario, de acuerdo con las recomendaciones actuales del Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS.

La OMS subraya que actualmente no se ha demostrado si 'Ervebo' puede ofrecer protección frente al virus Bundibugyo en humanos, aunque los primeros datos obtenidos en laboratorio y en animales sugieren que podría proporcionar cierto grado de protección.

Por ello, se espera que el ensayo clínico aporte nuevas evidencias importantes, fundamentales para que los responsables de formular políticas puedan determinar el uso futuro de la vacuna 'Ervebo'.

"Es esencial que las personas a las que se ofrezca la vacuna, tanto dentro como fuera del ensayo, reciban información sobre los riesgos, los posibles beneficios y las limitaciones relacionados con su utilización durante un brote de virus Bundibugyo, y que puedan prestar su consentimiento informado", señala la OMS.

La OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC) han acogido con satisfacción la asignación de vacunas a la RDC.

En el contexto del brote en curso y sobre la base de las evidencias disponibles, la OMS y Africa CDC respaldan que la RDC centre sus esfuerzos en proteger a su población y adopte un enfoque liderado por las comunidades, que permita a estas desempeñar un papel central en la respuesta.

Asimismo, Africa CDC y la OMS reafirman su apoyo al Gobierno de la RDC para proteger a las comunidades afectadas, salvar vidas y poner fin al brote de ébola por el virus Bundibugyo, al tiempo que se generan las evidencias científicas necesarias para reforzar la preparación de África ante futuros brotes.