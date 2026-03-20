El Ramón y Cajal obtiene la primera acreditación en España de la Fundación Humans por su Servicio de Cardiología

El Hospital Ramón y Cajal obtiene la primera acreditación en España de la Fundación Humans por su Servicio de Cardiología - HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal ha recibido la Certificación Humans, convirtiéndose en el primer servicio de Cardiología en España en obtener este reconocimiento.

En un comunicado, el centro hospitalario ha subrayado que este reconocimiento acredita su compromiso con un modelo asistencial "más humano, cercano y centrado en las personas".

La entrega se ha llevado a cabo en el propio centro, con la presencia del director gerente, Carlos Mingo, quien ha recogido el premio junto con el jefe del Servicio de Cardiología, José Luis Zamorano, de la mano del vicepresidente de la Fundación Humans, José Antonio Martín Urrialde.

En el acto, moderado por la supervisora del Área Funcional de Procesos Esther Pérez, también han participado, entre otras personalidades, la directora de Enfermería, Beatriz Martín, Arancha Real (Laboratorios Ferrer), la paciente experta Lisette Lucía y profesionales del Servicio de Cardiología.

"La obtención de esta certificación supone --ha manifestado el director gerente-- un reconocimiento institucional y organizativo que pone de manifiesto que el Servicio de Cardiología, liderado por el doctor Zamorano, cumple con unos estándares específicos de atención sanitaria centrada en el paciente y su familia, que trabaja día a día por garantizar un trato digno, y preservar la intimidad y la autonomía del paciente".

Además, esta acreditación representa, en su opinión, "un logro alineado con la estrategia sanitaria de Humanización de la Comunidad de Madrid, ya que facilita la difusión de modelos de atención centrados en el paciente dentro del sistema sanitario madrileño".

En la misma línea, ha subrayado que los profesionales del Hospital Ramón y Cajal y, en concreto, los que conforman el Servicio de Cardiología, son "los verdaderos impulsores" que le permiten al complejo hospitalario "alcanzar y mantener los niveles necesarios para ser líderes en un centro de alta complejidad como el nuestro".

"Todos tienen cabida en la transformación de la asistencia sanitaria a través de la innovación tecnológica, aportando nuevas técnicas y desarrollando líneas de investigación pioneras", ha añadido.

Por su parte, José Antonio Martín Urrialde ha destacado que este hito "abre el camino para que otros Servicios de Cardiología del país puedan avanzar hacia modelos asistenciales más humanos, accesibles y coordinados". "La Humanización del Servicio es tan importante como las actualizaciones tecnológicas; se complementan para poder dar una medicina de mayor calidad" y de ahí la importancia que tiene incluirla en la propia gestión del Servicio, ha recordado.

CERTIFICACIÓN

La certificación obtenida por el Servicio de Cardiología del Ramón y Cajal es el resultado de un proceso "pionero" en España, desarrollado en colaboración con Laboratorios Ferrer, que ha permitido adaptar y pilotar los indicadores de humanización específicamente para el ámbito cardiológico.

Este proyecto piloto de autocertificación permitirá iniciar la evaluación y certificación de 30 servicios de cardiología de hospitales españoles durante los próximos meses. El objetivo, según Marín Urrialde, es "crear indicadores específicos en humanización que permitan medir de forma objetiva el estado de situación en los Servicios de Cardiología de España" y ofrecer un sello de calidad que impulse la mejora continua.

La Fundación Humans, entidad sin ánimo de lucro dedicada a promover entornos sanitarios más humanos y compasivos, otorga esta certificación tras evaluar más de un centenar de indicadores que analizan la experiencia del paciente, la coordinación asistencial, el apoyo a los profesionales, los recursos disponibles y la calidad de las instalaciones.

Con esta certificación, desde el Hospital Universitario Ramón y Cajal han subrayado que se refuerza su compromiso "con una atención sanitaria que sitúa a la persona en el centro, integrando la excelencia clínica con la sensibilidad, la escucha y el acompañamiento".