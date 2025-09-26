Rafael Bengoa alerta de que el sistema "no está preparado" ante enfermedades crónicas

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El experto en salud pública y gestión sanitaria Rafael Bengoa ha advertido de que "el sistema de salud no está preparado para el reto que plantean las enfermedades crónicas" y ha resaltado la complejidad para "navegar" por el sistema que afrontan estos pacientes.

Así lo ha asegurado Bengoa durante la presentación de las XV Jornadas Internacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) y las VII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos (Cusirar), que se celebran este viernes y sábado en Zaragoza con la asistencia de cerca 700 profesionales, han informado los organizadores.

El objetivo de la cita es avanzar hacia un modelo de atención paliativa que responda de manera adecuada a las necesidades actuales y futuras de las personas que afrontan una enfermedad avanzada o un proceso de final de vida.

Según Bengoa, reconocido por su amplia trayectoria en la OMS y en la reforma de modelos sanitarios, la razón de esta limitación para hacer frente a las implicaciones de la cronicidad es que el sistema de salud, tanto público como privado, "está organizado para atender a través de especialidades individuales, en general fragmentadas entre sí; eso puede ser satisfactorio para un problema de salud agudo y puntual, pero no lo es para atender la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en nuestra sociedad".

"Seguimos más obsesionados con la longevidad que con la vitalidad. Tenemos que modificar esa lógica; el modelo organizativo asistencial debe cambiar para ofrecer calidad también en la respuesta a lo crónico, no solo a los procesos agudos", ha recalcado.

DESIGUALDADES TERRITORIALES EN ESPAÑA

Por su parte, la presidenta de Secpal, Elia Martínez, se ha referido a la necesidad de hacer frente a las desigualdades territoriales existentes en España en relación con la provisión de cuidados paliativos. En este sentido, ha recordado que los datos que arroja el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa 2025 ofrecen motivos para la esperanza, aunque ponen sobre la mesa importantes desafíos.

Según este informe, en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de equipos especializados a nivel nacional, con un total de 450, lo que supone 0,96 servicios por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,6 registrados en el análisis anterior, realizado en 2019.

Sin embargo, España continúa en el puesto 25 de los 53 países analizados en este estudio, justo en la media del continente, pero aún lejos de los estados con mayores recursos, como Austria, Suiza o Suecia.

Además, el estudio subraya la creciente heterogeneidad de los servicios específicos de atención paliativa en el sistema sanitario español. "Muy pronto conoceremos el alcance de estas desigualdades gracias a un proyecto clave para nosotros: el Observatorio de Cuidados Paliativos, constituido con la colaboración de la Fundación Dignia, y que nos permitirá obtener próximamente una radiografía completa de la situación de la atención paliativa en España", ha destacado.

Además, la presidenta de Secpal ha recordado que el pleno desarrollo de los cuidados paliativos en nuestro país requiere dar respuesta a otros retos acuciantes, como asegurar que los futuros profesionales de la salud adquieran formación y competencias en cuidados paliativos; reconocer y acreditar oficialmente a los profesionales que ya trabajan en este ámbito e impulsar la aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos que asegure la igualdad en el acceso a este derecho fundamental.

MENOS RECURSOS EN ARAGÓN

En representación de Cusirar, Santiago Trueba ha confiado en que las jornadas sirvan de impulso a la atención paliativa en Aragón, donde hay "un menor nivel de recursos y de concienciación que en otras comunidades autónomas".

Ha explicado que los cuidados paliativos en Aragón se prestan de forma general desde Atención Primaria, el medio hospitalario y los dispositivos de urgencias. De manera más especializada, a través de los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD) --que el pasado año atendieron a 2.494 pacientes-- y la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios, "la única específica de hospitalización que existe en la región", y que atendió a 521 pacientes en 2024.

"No disponemos de consultas externas de paliativos ni de unidades o profesionales paliativistas dentro de los hospitales generales; los ESAD no cuentan con trabajador social, y solo algunos tienen psicólogo; tampoco existe una figura de coordinación autonómica. A pesar de ello, los profesionales hacen todo lo posible por ofrecer una asistencia paliativa de calidad", ha asegurado el doctor Trueba, que coordina el ESAD Zaragoza III.

FALTA APUESTA DE LAS INSTITUCIONES

La presidenta del Comité Científico de las XV Jornadas Internacionales, Marisa de la Rica, ha subrayado que la práctica clínica y la investigación en cuidados paliativos en España "han alcanzado un nivel sobresaliente, gracias a equipos altamente comprometidos en todo el territorio".

No obstante, "este potencial aún no se corresponde con una apuesta decidida de las instituciones ni con un reconocimiento académico y profesional acorde con la trascendencia de esta disciplina".

Las jornadas se han diseñado bajo el lema 'El equipo interdisciplinar: Pilar de los cuidados paliativos' y en torno a tres grandes ejes estratégicos: "la innovación en los modelos de atención y en las herramientas tecnológicas, el abordaje integral de la atención paliativa a lo largo de todo el ciclo vital y la reflexión ética y humana que debe inspirar siempre nuestra práctica".

En este marco, un ejemplo destacado es la inclusión de una sesión dedicada a la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, abordando no solo su potencial, sino también los retos éticos que plantea su uso en un contexto tan profundamente humano como es el de la atención paliativa.

A ello se ha referido la investigadora portuguesa Sandra Martins, coordinadora de Investigación en Cuidados de Apoyo, Paliativos y al Final de la Vida de la Fundação Gaspar Frutuoso (Universidad de las Azores) e investigadora integrada en el Centro de Estudios de Economía Aplicada del Atlántico, de la misma institución académica, quien ha puesto de manifiesto la existencia de estudios que aportan evidencia científica sobre el uso de estas herramientas en cuidados paliativos.

"Existen proyectos europeos que utilizan la realidad virtual con fines docentes, por ejemplo, en el entrenamiento sobre comunicación y transmisión de malas noticias. También se aplica ya la llamada Realidad Extendida para la autoformación y capacitación de pacientes con enfermedades oncológicas o supervivientes de cáncer, una tecnología cuyo desarrollo se sustenta en el uso de inteligencia artificial", ha señalado Martins.

ENFOQUES INNOVADORES Y MIRADAS DIVERSAS

El programa de las jornadas incorpora enfoques especialmente innovadores y necesarios, como la musicoterapia, la exploración de nuevas credenciales formativas, el papel del periodismo como disciplina clave en la comunicación vinculada a la atención paliativa o la integración de los cuidados paliativos en la asistencia de las personas que participan en ensayos clínicos, entre otros.

Para ello, se cuenta con la participación de especialistas nacionales e internacionales de máximo prestigio, referentes en los ámbitos clínico, académico y social que configuran este campo. Su presencia garantiza la excelencia científica y profesional de un encuentro que pretende ser también un punto de referencia para el futuro.