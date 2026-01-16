Radiólogos proponen un modelo que integre consulta y hospitalización para radiología vascular intervencionista

Archivo - Imagen de recurso sistema vascular. - SITOX/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) ha publicado un documento de posicionamiento en el que defiende un nuevo modelo clínico que integre de manera estructurada la consulta clínica y la hospitalización en las unidades de RVI como elemento clave para consolidar la especialidad como un ámbito médico-quirúrgico centrado en el paciente.

Según ha explicado la sociedad médica, que ha publicado su postura en la revista 'Radiología', la RVI ha trascendido su enfoque inicial técnico para convertirse en una especialidad médico-quirúrgica integral, centrada en la atención holística del paciente y ha evolucionado desde una disciplina eminentemente técnica hacia un modelo de atención integral que abarca la evaluación clínica pre y post-procedimiento, la toma de decisiones terapéuticas, la hospitalización y el seguimiento a largo plazo.

"Esta transformación mejora los resultados clínicos, incrementa la seguridad del paciente, afianza y refuerza el papel del radiólogo intervencionista dentro de los equipos multidisciplinares", según ha destacado el presidente de SERVEI, Santiago Méndez.

El documento analiza las principales barreras que dificultan la implantación de este modelo, entre las que destascan la falta de tiempo, recursos o reconocimiento institucional/administrativo, y propone soluciones organizativas viables. Entre ellas, se definen distintos niveles progresivos de prestación asistencial y se describen modelos de hospitalización adaptables a cada centro, desde unidades de día de corta estancia hasta camas o unidades de hospitalización, gestionadas directamente por RVI, así como fórmulas compartidas con otros servicios.

"La consulta clínica de RVI es un elemento imprescindible, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también legal, ético y formativo. La normativa vigente establece que el médico que realiza un tratamiento o un procedimiento es responsable de informar al paciente y recabar el consenOmiento informado, lo que refuerza la necesidad de una consulta propia y estructurada", ha señalado Méndez.

Asimismo, ha afirmado que la existencia de consulta clínica es un requisito clave para la acreditación de unidades docentes y la formación de residentes y Fellows, incluido en el Programa-Máster Fellow de SERVEI.

Como herramienta de gestión, el posicionamiento propone la implantación de modelos basados en grupos funcionales homogéneos (GFH), que permiten mejorar la visibilidad de la RVI, optimizar la asignación de recursos y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) ha mostrado su apoyo a este posicionamiento. El presidente, José Carmelo Albillos, ha apuntado la necesidad de establecer una infraestructura clínica robusta, adoptar modelos de gestión y cumplir requisitos legales de consentimiento informado para asegurar la calidad asistencial y la sostenibilidad.