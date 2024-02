Radiólogos precisan que la nueva prueba de saliva "no es ningún test de diagnóstico precoz" de cáncer de mama

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva prueba de saliva "no es ningún test de diagnóstico precoz" de cáncer de mama, ya que no permite identificar la enfermedad en estadios subclínicos (antes de que aparezcan síntomas y la carga tumoral sea alta) por lo que "no es algo comparable a un sistema de detección precoz como la mamografía", según la miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la doctora Myriam Montes, médico radiólogo especialista en Diagnóstico por Imagen de Mama y Densitometría.

A raíz del nuevo test salival capaz de detectar biomarcadores de cáncer de mama, probado en 21 mujeres, 4 de ellas sanas, por la Universidad de Florida (Estados Unidos) y la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung (Taiwán), la experta advierte de que dichos biomarcadores sirven, únicamente, "para monitorizar la enfermedad cuando una mujer ya tiene cáncer" y "la carga tumoral es muy alta".

Por lo tanto, la doctora Myriam Montes subraya que la mamografía "es a día de hoy la única herramienta que consigue el objetivo de detectar el cáncer de mama en el estadio subclínico".

"Este artículo es un experimento en 17 pacientes. Los ensayos clínicos que se llevaron a cabo para demostrar que la mamografía era un método de detección precoz eficaz, y que gracias a eso tenemos los cribados a través de nuestro sistema de salud, son ensayos clínicos que se han hecho en miles y miles de mujeres sanas y enfermas", añade la experta.

En este sentido, asegura que la detección de los biomarcadores, tanto en sangre como en saliva, "es algo que se viene investigando bastante" con "publicaciones desde hace varios años" pero que, además, "son a veces inespecíficos" y que la mayor sensibilidad y especificidad se obtiene con la mamografía.

Asimismo, concluye que esta nuevo test podría resultar "muy útil para monitorizar enfermedad, para ver cómo están funcionando los tratamientos", y que "de aquí a 20 años", añade, "a saber el potencial que pueda tener".