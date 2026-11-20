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MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) ha elaborado un documento en el que reclama la necesidad de que determinados procedimientos urgentes de alta complejidad realizados en las Unidades de Radiología Vascular e Intervencionista (RVI) cuenten con la presencia simultánea de dos especialistas cualificados durante su ejecución.

"No parece muy adecuado que las intervenciones programadas en la jornada habitual se realicen por dos facultativos, tal y como estipulan las guías y recomendaciones de las sociedades médicas internacionales, mientras que, en las situaciones urgentes, con casos inesperados, donde la rapidez en la toma de decisiones tiene un importante impacto sobre su éxito, no se cuente con el mismo personal, lo que repercute de forma notable en los estándares de calidad y seguridad", ha afirmado el presidente de la SERVEI, Santiago Méndez, y miembro de la Unidad de Radiología Vascular e Intervencionista del Hospital Universitario Puerta de Hierro.

En el documento, la SERVEI señala que los procedimientos urgentes de alta complejidad de la cartera de servicios de Radiología Vascular e Intervencionista -embolización de hemorragia activa, trombectomía arterial aguda, trombectomía farmacomecánica del tromboembolismo pulmonar agudo, tratamiento endovascular del ictus, drenajes urgentes en sepsis grave y tratamiento de aneurismas rotos- presentan un nivel de complejidad técnica, tiempo-dependencia y riesgo vital "comparable o superior" al de procedimientos que en otras áreas o circunstancias como el código ictus o código IAM ya cuentan con modelo de doble cobertura reconocido, es decir, con el mismo personal que en la jornada ordinaria.

"La evolución tecnológica de la RVI ha trasladado al ámbito ordinario y urgente procedimientos de complejidad progresivamente mayor, que requieren intervenciones más selectivas y precisas, que conllevan menos morbimortalidad y por tanto más calidad para los pacientes. Ello precisa la coordinación de dos operadores para su uso óptimo y seguro. Esta realidad técnica no estaba presente cuando se diseñaron los actuales modelos de guardia, que responden a una cartera de servicios urgentes menos compleja que la actual", sostiene Méndez.

El experto recuerda que desde hace más de 20 años la demanda de las intervenciones de los servicios de Radiología Vascular e Intervencionista ha aumentado "de forma exponencial", tanto en la jornada ordinaria como en las guardias. "Actualmente, lo habitual en los centros con este tipo de atención continuada en RVI es que la frecuencia de la atención en jornada de guardia sea solicitada en más de 180 días al año y con una rapidez necesaria, por lo crítico de su atención", añade.

CÓDIGO ICTUS, EL MODELO DE COBERTURA DEMANDADO

La SERVEI reivindica en el documento el modelo del Código Ictus como precedente directo aplicable a la RVI, ya que es un ejemplo consolidado en el sistema sanitario español de un procedimiento urgente de alta complejidad que exige la presencia simultánea de dos o más especialistas.

"Los procedimientos urgentes de RVI comparten con el ictus la característica de ser tiempo-dependientes: cada minuto de demora empeora el pronóstico del paciente. La presencia de dos especialistas reduce significativamente los tiempos de preparación y ejecución del procedimiento, con impacto directo en los resultados clínicos", indica el documento.

Asimismo, el trabajo reivindica que este modelo "reconoce explícitamente" que un único médico no puede gestionar simultáneamente la evaluación clínica, la toma de decisiones terapéuticas y la ejecución técnica de la intervención endovascular.

"El esfuerzo, el desgaste y el cansancio físico y psíquico de manejar estas situaciones en solitario es superior, máxime cuando la atención se repite varias veces. Compartir las responsabilidades es trascendental para los resultados y para los profesionales", apunta el presidente de la SERVEI.

En el documento, de hecho, se detallan los riesgos de la realización en solitario de procedimientos urgentes de alta complejidad por un único especialista tanto para la seguridad del paciente, como para la del profesional médico, así como, incluso, para los hospitales, ya que la ejecución de procedimientos de alta complejidad y riesgo vital sin los medios humanos adecuados puede generar responsabilidad patrimonial para la institución y, en determinadas circunstancias, responsabilidad disciplinaria o penal para el profesional que actúa en condiciones organizativas deficientes.

FALTA DE PROFESIONALES

Como argumenta Méndez, los recursos humanos sanitarios y, concretamente, de facultativos, en el sistema nacional de salud presentan en la actualidad "una importante escasez", lo que provoca que las diferentes comunidades autónomas no sean capaces de afrontar muchas de las demandas y retos de la atención.

Esta situación, según el presidente de la SERVEI, es especialmente significativa en el caso de la radiología vascular e intervencionista.

"La escasa dotación de las plantillas de las secciones de RVI en los centros hace que sea muy complicado cumplir las jornadas ordinarias si existen dos facultativos de guardia. Esa escasez para cubrir la demanda asistencial de forma continuada hace que se precise multiplicar por 2,5 o por 3 el número de especialistas para poder cumplir con dicha asistencia. De hecho, según los estándares de las sociedades científicas y el régimen laboral, las unidades de RVI en centros con esta atención, para no sobrecargar a los profesionales, no deberían tener menos de ocho facultativos", apunta Méndez.

Por último, el presidente ha recordado que, conscientes de esta situación y de la demanda progresiva de Unidades, la SERVEI puso en marcha hace unos 15 años una formación específica complementaria a la especialidad de Radiodiagnóstico para dar respuesta a esta necesidad. "Esta formación ha permitido que en los últimos tres lustros el número de RVI en nuestro país haya aumentado de unos 150 a los alrededor de 500 que ejercen en la actualidad", ha finalizado.