Quirónsalud pone en marcha One Oncology Madrid, un programa integral centrado en el paciente con cáncer

Quirónsalud dispone One Oncology Madrid, programa integral centrado en el paciente con cáncer

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Quirónsalud ha anunciado la puesta en marcha de One Oncology Madrid, un programa integral, de excelencia y centrado en el paciente con cáncer, el cual ha establecido para su red de hospitales privados en la Comunidad de Madrid.

Tal y como ha puesto de manifiesto esta entidad, mediante el citado sistema, ha rediseñado el abordaje de esta enfermedad en los referidos centros, algo que se alinea con los estándares internacionales al objetivo de tratar a las personas con cáncer, y no solo su enfermedad, y hacerlo con la máxima calidad asistencial.

"Diseñar y poner en marcha un programa oncológico de esta magnitud es una enorme responsabilidad", ha enfatizado el director de One Oncology Madrid, el doctor Enrique Grande, quien ha destacado que este responde a las necesidades "desde el momento del diagnóstico, pasando por las pruebas que lo confirman, el tratamiento, el seguimiento y cuando, desafortunadamente, es necesario el control de los síntomas y el acompañamiento en las fases más avanzadas de la enfermedad".

A juicio de Grande, el objetivo "ha sido construir un modelo que no deje a nadie solo en ningún momento del camino". Así, se apuesta por un modelo trasversal pivotado sobre un único departamento de Oncología para todos los hospitales privados de Quirónsalud en esta comunidad autónoma, con lo que los hospitales universitarios Quirónsalud Madrid (Pozuelo de Alarcón), La Luz y Ruber Juan Bravo, el Hospital Ruber Internacional y los hospitales Quirónsalud San José, Sur (Alcorcón) y Valle del Henares (Torrejón de Ardoz) atenderán a los pacientes oncológicos de una manera integrada.

Para ello, One Oncology Madrid reúne equipos multidisciplinares de alto nivel, organizados por áreas tumorales y formados por especialistas con reconocimiento internacional, que trabajan de forma coordinada para ofrecer la mejor atención oncológica posible en cada caso. Junto a Grande, estarán, entre otros, los doctores Lucía González Cortijo, al frente de la Unidad de Tumores Ginecológicos y de Mama; Belén Rubio, como máxima responsable de la Unidad de Cáncer de Pulmón, Melanoma, Cabeza y Cuello, Sarcomas y Tumores Cerebrales; y Vilma Pacheco, en la Unidad de Tumores Digestivos.

PRIORIZAR LA EXCELENCIA Y LA PERSONALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

En concreto, este sistema se traducirá en que, gracias a una red integrada de hospitales, los pacientes pueden beneficiarse de la experiencia, el conocimiento y la tecnología del conjunto del Grupo, con la garantía de contar siempre con un centro Quirónsalud cercano. Con ello, se transforma el modelo tradicional al organizar equipos de especialistas altamente cualificados por tipo de enfermedad, que trabajan de forma coordinada en toda la red, priorizando la excelencia y la personalización del tratamiento frente a la dispersión asistencial.

Otros aspectos destacados son que se incorpora de forma estructurada el manejo del dolor, los cuidados paliativos y la atención domiciliaria cuando es necesaria, así como el control de los efectos adversos y las secuelas de los tratamientos. También, estarán disponibles servicios de apoyo como la nutrición, la psicooncología, la rehabilitación, el acompañamiento emocional y el soporte a familiares y cuidadores.

Además, este programa estará abierto a las segundas opiniones oncológicas, ya que permite a pacientes de cáncer que, aunque no estén siendo tratados en un centro Quirónsalud, puedan acceder a la experiencia de sus especialistas. "Un experto de la unidad especializada correspondiente evalúa cada caso de forma personalizada, aportando una visión rigurosa que, en la mayoría de los casos, confirma el planteamiento inicial y que, en otras ocasiones, puede ayudar a explorar alternativas o matices no considerados previamente", ha declarado Grande.

Por otra parte, desde este grupo sanitario han señalado que One Oncology Madrid está sustentado en una infraestructura tecnológica común e innovadora, que sigue la trayectoria de los últimos años. Tras la apertura, en 2019, del Centro de Protonterapia Quirónsalud, y la reciente incorporación al mismo de un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética llamado MR-Linac, cuenta con la unidad de Radiocirugía Gamma Knife y el equipo Cyber Knife, en el Hospital Ruber Internacional, así como tres nuevos robots quirúrgicos Da Vinci 5, situándose uno de ellos en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Por último, Quirónsalud, que ha explicado que el 63 por ciento de los 1.458 ensayos clínicos activos en 2024 en sus hospitales pertenecen al área oncológica (920) y, actualmente, cuenta con tres unidades de ensayos clínicos fase I en Oncología, una de ellas en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, ha concluido afirmando que los profesionales contarán con la ayuda de herramientas de Big Data, de telemonitorización y de Inteligencia.