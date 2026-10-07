Quirónsalud ha formado en el último año a más de 4.000 de sus profesionales en temas como cuidados y gestión - QUIRÓNSALUD

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo sanitario Quirónsalud ha informado de que durante el último año ha formado a más de 4.000 de sus profesionales en aspectos como los cuidados y la gestión a través de la plataforma corporativa 'Campus Quirónsalud', con la que busca "impulsar una Medicina más humana, digital, personalizada y basada en valor", y "dar respuesta a los nuevos retos de la asistencia sanitaria".

La iniciativa "nace con la vocación de acompañar a los profesionales del Grupo en la transformación asistencial que está viviendo la Sanidad", ha explicado su director, Adolfo Fernández-Valmayor, quien ha indicado que se hallan "convencidos de que la Medicina va a cambiar más en los próximos 10 años que en las últimas décadas". "Queremos contribuir a rediseñar esa Medicina del futuro y que nuestros profesionales lideren ese cambio", con la capacidad de "aprovechar todo el potencial de la tecnología manteniendo siempre al paciente en el centro", ha señalado.

Así, más de 1.500 profesionales asistenciales, 250 médicos especialistas y miles de profesionales de Enfermería se han formado en programas de diversa índole, que también incluyen experiencia del paciente y especialización clínica, y que tienen la meta de transmitir la cultura Quirónsalud, compartir conocimiento y acelerar la transformación asistencial de la compañía. Todo ello forma parte de la apuesta por la docencia, con 14 hospitales universitarios.

De este modo, la actividad de 'Campus Quirónsalud' se desarrolla en torno a espacios presenciales y residenciales de aprendizaje inmersivo -ubicados en Collado Villalba (Madrid) y Córdoba-, una plataforma 'online' escalable, un claustro docente formado por profesionales de la propia red sanitaria y expertos externos, y acuerdos con universidades para acreditar y proyectar el conocimiento generado dentro del Grupo.

Con todo ello, se ha impartido programas como el 'MED 360', impartido junto a la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y que prepara al médico del futuro en ámbitos como la inteligencia artificial (IA) aplicada a la práctica clínica, la experiencia del paciente, la gestión hospitalaria, la sostenibilidad y la Medicina basada en valor. Por su parte, 'Cuidar Cuidando', centrado en la cultura del cuidado, la comunicación y el trabajo en equipo, ha formado ya a más de 1.500 profesionales de Enfermería, técnicos, auxiliares y celadores, con una valoración media de 4,9 sobre 5.

Otras acciones destacadas son 'Conectamos', diseñada para profesionales de los servicios de Admisión, Atención al Paciente y Centros de Operaciones del Paciente, y que ha contado con 240 participantes en 2026, también con una valoración de 4,9 sobre 5; y el 'Programa Directivo de Gestión Sanitaria', junto a la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, por el que han pasado cerca de 2.000 directivos y responsables de diferentes áreas entre este año y el pasado, con 4,8 sobre 5.

FORMA COMPARTIDA DE ENTENDER LA ASISTENCIA SANITARIA

"Nuestro objetivo no es únicamente actualizar conocimientos", sino que "queremos ayudar a construir y transmitir una forma compartida de entender la asistencia sanitaria, basada en nuestra cultura de 'Trato y Tratamiento', conectando tecnología, evidencia científica y humanización para ofrecer una mejor experiencia al paciente y mejores resultados en salud", ha expuesto Fernández-Valmayor.

Para ello, la actividad se complementa con una amplia oferta de programas desarrollados junto a instituciones académicas, entre los que destaca el 'Máster de Urgencias y Emergencias para médicos', impulsado junto a la Universidad Alfonso X el Sabio, ya en su quinta edición y que desde su creación ha formado a más de 250 facultativos en el ámbito de la especialidad. Junto a ello, existen programas de posgrado en Enfermería desarrollados junto al mismo centro y las universidades Autónoma de Madrid (UAM) y Francisco de Vitoria.

Además, 'Campus Quirónsalud' impulsa otras iniciativas, como la Cátedra de Cirugía Robótica Quirónsalud-URJC, creada junto a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid para promover la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito, en el que el Grupo ha hecho una apuesta líder. "La mejor forma de preparar la Medicina del futuro es generar entornos de aprendizaje para compartir conocimiento, conectar profesionales y diseñar nuevas formas de trabajar", ha sostenido Fernández-Valmayor.