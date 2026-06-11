Quirónsalud apuesta por la investigación como seña "de identidad", con 1.500 ensayos clínicos activos en 2025 - QUIRÓNSALUD

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora Asistencial y de Investigación Corporativa de Quirónsalud, la doctora Cristina Caramés, ha destacado la apuesta de este grupo sanitario por "la investigación y la innovación" como "señas de identidad", ámbito en el que este ha destacado el incremento de su actividad, "con cerca de 1.500 ensayos clínicos activos en 2025".

La actividad investigadora es "uno de los pilares fundamentales para la excelencia en la asistencia sanitaria y el cuidado de la salud", ha indicado durante la celebración de la 'Jornada Anual de Investigación 2026' de esta entidad, encuentro en el que esta ha reconocido "la intensa labor de los profesionales, que compatibilizan su trabajo clínico con la generación de conocimiento".

A juicio de Caramés, el "compromiso" de Quirónsalud "responde al convencimiento de que la generación de conocimiento contribuye a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades". Todo ello "para avanzar hacia una Medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada", ha puesto de manifiesto.

"Nuestra apuesta por la investigación se traduce en una producción investigadora creciente en volumen y calidad, gracias a la cooperación entre profesionales e instituciones", ha señalado, por su parte, la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), la doctora Carmen Ayuso, que ha añadido que "el 53 por ciento de los 410 nuevos ensayos iniciados en 2025 corresponden a Fases 1 y 2 (los más exigentes a nivel de seguridad), aglutinando el área de Oncología el 73 por ciento de estos".

Junto a ello, ha indicado que "la capacidad de generar conocimiento propio ha marcado un nuevo hito, con 1.829 artículos publicados en 2025 y un incremento del 11 por ciento en su factor de impacto acumulado". Algunos de estos proyectos en curso han sido expuestos en este evento, mientras que el director de la Unidad de Terapia Celular del IIS-FJD, el doctor Mariano García Arranz, ha afirmado que España es "referente" en terapias avanzadas "gracias al marco legal de la exención hospitalaria, que permite que los hospitales fabriquen medicamentos de vanguardia -basados en genes, células o tejidos- y que ofrece una alternativa vital ante la falta de escalabilidad industrial de estos tratamientos complejos".

Además, este último ha advertido del "impulso futuro" de "la inteligencia artificial (IA), los xenotrasplantes y las terapias capaces de reducir el envejecimiento celular", y ha señalado que "una de las innovaciones más prometedoras" son "los CAR-T in vivo", que "podrían simplificar drásticamente el tratamiento del cáncer al actuar directamente dentro del organismo del paciente". "Actualmente, el grupo investigador lidera proyectos pioneros en el uso de exosomas y secretomas para tratar patologías inflamatorias y fístulas, además de desarrollar plataformas de CAR-NK para combatir tumores sólidos, en un entorno de colaboración nacional e internacional", ha agregado.

Tras ello, la directora general de Infraestructuras, Mantenimiento y ESG de Quirónsalud, la doctora Leticia Moral, ha expuesto los resultados del proyecto 'Anestesia Sostenible', "iniciativa con la que, en solo dos años, se han reducido en un 85 por ciento las emisiones derivadas del uso de gases anestésicos". Esta "ha evitado la emisión de más de 13.000 toneladas de CO2 pese al incremento de la actividad quirúrgica, eliminando totalmente el consumo de los gases más perjudiciales y logrando el reconocimiento de la revista 'Healthcare MDPI' como un modelo escalable para otros sistemas de salud", ha explicado.

PREMIOS

Por último, el encuentro ha finalizado con la entrega de los 'Premios de Investigación Quirónsalud' "destinados a galardonar la excelencia de los trabajos, proyectos y tesis realizados en el último año". Así, los 'Premios Investigador Quirónsalud', a los autores de los mejores artículos publicados en 2025 han recaído, en categoría 'Junior', en Antonio Rochano Ortiz (IIS-FJD), por su trabajo sobre la fisiopatología del aneurisma aórtico torácico publicado en el 'European Heart Journal'; y en categoría 'Senior', en el doctor Borja Ibañez Cabeza (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz) por su investigación sobre el tratamiento con betabloqueantes tras un infarto de miocardio, publicada en 'New England Journal of Medicine', y en Aránzazu Mediero Muñoz (IIS-FJD), por un trabajo que analiza los beneficios del dipiridamol en la artritis reumatoide, publicado en 'Arthritis & Rheumatology'.

El 'Premio Profesor Julio Rodríguez Villanueva', a la mejor tesis doctoral, se ha otorgado de forma compartida al doctor Fernando Zárate Osuna (Hospital Quirónsalud Sur y Hospital Quirónsalud Toledo), por el diseño del 'Programa PESCA' contra la obesidad infantil, y a Ariadna Martín Blázquez (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz), por su investigación sobre marcadores diagnósticos en el aneurisma aórtico torácico.

Además, el doctor Diego Velasco Rodríguez (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz) ha obtenido el 'Premio Innovación Asistencial', por el diseño del algoritmo digital 'APTTO' para la optimización del circuito preoperatorio en Hematología, mientras que el 'Premio Innovación Tecnológica' ha recaído en el doctor Miguel Ángel Mendiola Asensio (Hospital Quirónsalud Palmaplanas), por la creación de 'OpioidBox', un sistema inteligente para la dispensación de opioides en el ámbito intraquirúrgico.

Por su parte, el 'Premio Innovación en Experiencia del Paciente' ha sido para Marta Ruiz Hernández (Hospital Universitario Rey Juan Carlos), por 'SENSE', un programa de detección precoz y continuidad asistencial en Salud Mental infantojuvenil en el entorno escolar.

Por último, y al objeto de "fomentar el intercambio de conocimiento", Quirónsalud ha hecho entrega de tres becas de estancia formativa a Aixa Martínez de Manuel (Hospital Universitario Infanta Elena), que realizará una rotación en el Hospital Universitari Son Espases; Irene Isabel López Torres (Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz), que viajará a la Endo-Klinic de Hamburgo (Alemania); y Javier Albendea Roch (Centro de Protonterapia Fundación Jiménez Díaz), que completará su formación en el Centre Antoine Lacassagne de Niza (Francia).