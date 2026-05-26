Quirónsalud advierte sobre el aumento de lesiones evitables entre los aficionados al crossfit

Los dosctores Sergio González Andreu y Adrián García Iglesias - QUIRÓNSALUD

JAÉN 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los doctores Sergio González Andreu y Adrián García Iglesias, especialistas del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén, han advertido sobre el aumento de lesiones evitables entre los aficionados al crossfit.

El auge de esta práctica deportiva en los últimos años ha consolidado esta disciplina como una de las actividades deportivas con mayor crecimiento entre la población. Su combinación de fuerza, resistencia y coordinación ha contribuido a incrementar la adherencia al ejercicio físico, aunque también, según han indicado estos especialistas en una nota informativa, ha provocado "un notable aumento de lesiones musculoesqueléticas asociadas a una práctica inadecuada o excesiva".

En este sentido, el doctor González ha explicado que, aunque el crossfit aporta importantes beneficios físicos, "la ejecución incorrecta de ejercicios explosivos, los cambios bruscos de dirección o una mala técnica en los aterrizajes tras los saltos pueden favorecer lesiones importantes, especialmente en la rodilla".

Entre las patologías más frecuentes destacan las lesiones del ligamento cruzado anterior, habituales en movimientos de impacto y giros repentinos. También son comunes las tendinopatías rotulianas, conocidas popularmente como "rodilla del saltador", provocadas por sobrecargas repetidas, así como los síndromes femoropatelares, asociados a desequilibrios musculares o alteraciones en la alineación de la articulación.

Por su parte, el doctor Adrián García, ha destacado que, en el caso del pie y el tobillo, "los esguinces de tobillo continúan siendo las lesiones más prevalentes, especialmente durante ejercicios pliométricos o levantamientos en los que existe pérdida de estabilidad".

A ello se suman las fascitis plantares, derivadas de impactos repetidos y de una adaptación insuficiente al entrenamiento, además de las tendinopatías aquíleas, que pueden evolucionar hacia roturas parciales o completas si no se tratan de forma precoz.

El doctor García también se ha referido a un aumento de las lesiones por estrés, como las fracturas por sobrecarga en metatarsianos, relacionadas con entrenamientos intensivos sin los periodos de descanso adecuados. "Son patologías que inicialmente pueden pasar desapercibidas, pero que pueden comprometer seriamente la continuidad deportiva del paciente", subraya.

Ante esta situación, los especialistas han remarcado la importancia del papel preventivo de la traumatología deportiva. La valoración biomecánica, el estudio de la pisada y la detección de factores de riesgo individuales permiten anticiparse a muchas lesiones y adaptar el entrenamiento a las características de cada deportista.

Asimismo, han destacado que la supervisión por parte de entrenadores cualificados y una progresión adecuada de las cargas de trabajo resultan fundamentales para minimizar riesgos y garantizar una práctica deportiva segura.

Para estos profesionales sanitarios, el crecimiento continuado del crossfit, "refuerza la necesidad de fomentar la educación del paciente, la prevención y la intervención precoz como herramientas esenciales para mejorar el rendimiento físico sin comprometer la salud".