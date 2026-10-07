Una quincena de entidades reivindica una atención especializada en salud mental accesible y de calidad

Archivo - Imagen de recurso de una persona con síntomas de depresión. - INTERNATIONAL SOS - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 15 entidades se han adherido a un manifiesto en defensa de la atención especializada en salud mental, en el que reivindican el derecho de todas las personas a recibir una atención adecuada a sus necesidades, en el momento oportuno y con garantías de calidad, con independencia de su edad, situación económica o lugar de residencia.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el manifiesto, impulsado por la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-AVAPIR), defiende el papel de todos los profesionales con formación especializada que intervienen en este ámbito, incluidos los especialistas en Psicología Clínica, Psiquiatría, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y Enfermería Especialista en Salud Mental, entre otros, "desde un modelo de colaboración en el que las distintas disciplinas aporten sus competencias propias de forma complementaria y coordinada".

Para las entidades firmantes, "mejorar el acceso a la atención en salud mental es una responsabilidad compartida y una prioridad que debe traducirse en recursos, profesionales y servicios suficientes, preservando la formación sanitaria especializada necesaria para evaluar, tratar y acompañar a las personas a lo largo de su proceso asistencial".

Por ello, hacen un llamamiento a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad para avanzar en los compromisos contenidos en el Manifiesto en Defensa de la Atención Especializada en Salud Mental.

En este contexto, han recordado que, según datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024 (último publicado), el 35,6 por ciento de la población española sufre algún problema de salud mental, superando el 40 por ciento en el caso de los mayores de 50 años, y el 50 por ciento en personas de edad avanzada, con un notable aumento entre los jóvenes y adolescentes, que muestran una alta prevalencia de sintomatología relacionada con la ansiedad.

Siendo los problemas de salud mental más frecuentes en las consultas de Atención Primaria los trastornos de ansiedad, los problemas de sueño y la depresión, que ya constituye la principal causa de discapacidad en el mundo, según la OMS, y genera un enorme impacto emocional, social y laboral.

Según el citado Informe, el 2,8 por ciento de la población no pudo acceder a servicios de salud mental en los últimos 12 meses por motivos económicos, aumentando hasta el 5,9 por ciento en el caso de los jóvenes.