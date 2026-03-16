Quimio sin niebla mental: caminar durante la quimioterapia puede ayudar a proteger la memoria y la concentración

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Muchos pacientes con cáncer temen casi tanto a la 'niebla mental' de la quimioterapia como a las náuseas o la caída del pelo. De repente, tareas que antes salían solas —concentrarse en el trabajo, recordar una cita, seguir una conversación— exigen un esfuerzo extra.

Ese cansancio mental se suma al físico y puede terminar aislando a las personas justo cuando más apoyo necesitan. Lo que no suele explicarse en consulta es que, en algunos casos, moverse un poco más podría marcar una diferencia real en cómo se atraviesa el tratamiento.

UN PROGRAMA SENCILLO QUE LOS PACIENTES PUEDEN HACER EN CASA

Una nueva investigación de la Universidad de Rochester (Estados Unidos) publicada en 'JNCCN' (Journal of the National Comprehensive Cancer Network) sugiere que el ejercicio puede ayudar a las personas con cáncer a mantenerse mentalmente agudas y más capaces de manejar las tareas diarias, el trabajo y las actividades sociales a través del tratamiento de quimioterapia administrado en un ciclo de dos semanas.

Este ensayo de fase III, primero en su tipo, a nivel nacional, multicéntrico, asignó aleatoriamente a los pacientes para recibir una prescripción de ejercicio, Ejercicio para Pacientes con Cáncer (EXCAP), que incluía caminatas personalizadas y ejercicios simples con banda de resistencia, junto con su tratamiento de quimioterapia habitual.

Al final del estudio, los pacientes que recibieron ciclos de quimioterapia de 2 semanas que siguieron la prescripción de ejercicio EXCAP mientras recibían quimioterapia informaron menos deterioro cognitivo que aquellos que recibieron quimioterapia sin un plan de ejercicios. Los efectos no fueron tan significativos en los pacientes que recibieron quimioterapia en ciclos de 3 a 4 semanas.

"Esto significa que un programa de ejercicios seguro y sencillo podría ser una parte importante de la atención de apoyo para las personas que reciben quimioterapia", declara la coautora principal, Karen M. Mustian, del Instituto Oncológico Wilmot del Centro Médico de la Universidad de Rochester.

"Los profesionales de la salud oncológica deberían considerar la incorporación de ejercicios estructurados en casa, como caminar y ejercicios con bandas de resistencia, en la atención rutinaria de la quimioterapia", señala.

Los profesionales deben educar a los pacientes sobre estos beneficios, monitorear los síntomas cognitivos y de fatiga durante el tratamiento y, como parte de una atención de apoyo óptima, derivar a los pacientes a especialistas en oncología del ejercicio cuando sea necesario, para adaptar las prescripciones a las capacidades individuales.

MENOS “NIEBLA MENTAL” DURANTE LA QUIMIOTERAPIA

El estudio incluyó a 687 pacientes de 20 consultorios de oncología comunitaria en Estados Unidos, pertenecientes a la Base de Investigación del Programa de Investigación de Oncología Comunitaria del Centro Oncológico de la Universidad de Rochester. Los pacientes inscritos no presentaban metástasis a distancia y la mayoría eran mujeres, se habían sometido a cirugía o padecían cáncer de mama. Los pacientes recibían quimioterapia por primera vez y se inscribieron en el ensayo entre 2009 y 2014.

Los participantes de EXCAP recibieron instrucciones individualizadas para caminar y usar la banda de resistencia mediante un método de repaso para asegurar la técnica correcta. También se les indicó que registraran sus pasos diarios con un podómetro y llevaran un diario del tiempo dedicado a las actividades con la banda de resistencia.

Los pacientes que recibieron ciclos de quimioterapia de dos semanas y recibieron la prescripción de EXCAP mostraron un deterioro cognitivo general, deterioro cognitivo percibido y fatiga mental significativamente menores que los que recibieron la atención habitual. Además, pudieron mantener la caminata diaria durante la quimioterapia, mientras que quienes no participaron en el programa de ejercicios redujeron la caminata en un 53%.

"Fue sorprendente descubrir que, sin un plan de ejercicio estructurado, los pacientes que reciben quimioterapia suelen reducir a la mitad su caminata diaria y experimentan un aumento notable en los problemas de pensamiento, memoria y fatiga mental", añade el coautor principal Po-Ju Lin, también del Instituto Oncológico Wilmot del Centro Médico de la Universidad de Rochester.

MANTENERSE ACTIVO TAMBIÉN AYUDA A COMBATIR EL CANSANCIO

"Las intervenciones no farmacológicas, como el ejercicio, el entrenamiento cognitivo y la atención plena, son importantes para controlar el deterioro cognitivo durante la quimioterapia porque son seguras, accesibles y, a menudo, pueden administrarse a bajo costo o incluso en casa, lo que facilita su uso para los pacientes, en comparación con tratamientos costosos o clínicos", afirma.

Los investigadores reconocieron que, durante la quimioterapia, "los pacientes suelen caminar menos porque el tratamiento puede causar cansancio extremo, debilidad muscular, náuseas u otros efectos secundarios". Señalaron que el ciclo de quimioterapia de dos semanas podría ser el momento ideal para recuperarse lo suficiente como para participar en EXCAP, ya que no se observaron beneficios en pacientes con ciclos de 3 y 4 semanas. Estudios futuros que amplíen la población de pacientes podrían generalizar aún más estos hallazgos.