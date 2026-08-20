El Puerta de Hierro participa en uno de los estudios genómicos más amplios en cáncer de pulmón no microcítico resecable

El jefe del Servicio de Oncología del Hospital público Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (Idiphisa), Mariano Provencio, - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro-Segovia de Arana (Idiphisa), Mariano Provencio, ha participado como autor senior en uno de los estudios genómicos más amplios realizados hasta la fecha sobre cáncer de pulmón no microcítico resecable, aquel que se puede extirpar por completo mediante una intervención quirúrgica.

El trabajo, que presenta los resultados del análisis molecular más amplio realizado en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPCNP) resecable tratados con inmunoterapia perioperatoria, ha sido publicado en 'Nature', una de las revistas médicas de mayor prestigio e impacto del mundo.

La investigación se ha desarrollado a partir del ensayo internacional de fase III CheckMate 77T, un estudio global, aleatorizado y doble ciego en el que participaron 461 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico resecable. Los pacientes recibieron nivolumab combinado con quimioterapia antes de la cirugía y posteriormente nivolumab tras la intervención, o bien placebo como comparador.

Así, en el trabajo se analiza de forma exhaustiva biomarcadores genómicos y la evolución del ADN tumoral circulante (ctDNA) con el objetivo de identificar qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse de este tratamiento innovador, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la identificación del aclaramiento del ADN tumoral circulante antes de la cirugía como uno de los mejores predictores de beneficio clínico. Los resultados muestran que los pacientes que lograron eliminar el ctDNA de la sangre durante el tratamiento preoperatorio presentaron mejores resultados y una supervivencia libre de eventos más prolongada.

De hecho, la mitad de los pacientes tratados con nivolumab que consiguieron este aclaramiento alcanzaron una respuesta patológica completa, mientras que ninguno de los pacientes sin aclaramiento del ctDNA logró esa respuesta. Además, los pacientes tratados con inmunoterapia (nivolumab) mostraron menores tasas de enfermedad residual molecular tras la cirugía, un factor estrechamente relacionado con el riesgo de recaída.

Los investigadores también estudiaron múltiples alteraciones genómicas tumorales asociadas tradicionalmente a peor pronóstico y analizaron cómo influyen en la respuesta al tratamiento. Mediante modelos avanzados de aprendizaje automático, el equipo identificó varios factores asociados a una supervivencia más prolongada, entre ellos el aclaramiento prequirúrgico del ctDNA, la respuesta patológica completa y el tratamiento con nivolumab.

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo y el cáncer de pulmón no microcítico representa alrededor del 85% de todos los casos. A pesar de los avances terapéuticos, muchos pacientes presentan recaídas tras la cirugía, lo que hace imprescindible disponer de herramientas que permitan identificar de forma temprana quiénes tienen mayor riesgo y qué tratamiento ofrecerles.

En este contexto, el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda y autor senior de esta investigación ha apuntado que los resultados del estudio representan un paso decisivo para comprender mejor los mecanismos biológicos que determinan la respuesta a la inmunoterapia y para avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados y eficaces.

"La posibilidad de utilizar biomarcadores moleculares dinámicos, obtenidos mediante un simple análisis de sangre, podría permitir en el futuro adaptar las decisiones terapéuticas a las características específicas de cada paciente", ha remarcado.