Cómo puede el paciente contribuir a un postoperatorio mejor y más corto

Archivo - El paciente puede contribuir a un postoperatorio mejor y más corto mediante prehabilitación quirúrgica, según experto - HALFPOINT/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director médico del Centro Médico-Quirúrgico de Enfermedades Digestivas (CMED), el doctor Gonzalo Guerra Azcona, ha señalado que el paciente puede contribuir a "que se desarrolle mejor" la cirugía y a "tener un postoperatorio mejor y más corto" mediante la prehabilitación quirúrgica.

"Cuando le decimos a un paciente que tiene que operarse, suele preguntarnos qué día podrá volver a trabajar o cuánto durará el ingreso", por lo que, "además de contestar sus dudas, también tenemos que explicarles que ellos mismos son parte activa de la cirugía", ha manifestado, y es que la prehabilitación quirúrgica consiste en que, previamente a una intervención, la persona que se va a someter a ella se mantenga activa, coma de forma adecuada y controle las enfermedades.

El concepto "combina ejercicio adaptado, atención nutricional y apoyo psicológico cuando es necesario", ha indicado Guerra Azcona, quien ha añadido que "el plan depende de la intervención y del estado de salud de cada persona, especialmente si ha perdido fuerza, come menos o lleva una vida sedentaria". De este modo, "esperar una cirugía no implica guardar reposo, salvo que exista una indicación médica", ha explicado, para agregar que "caminar y reducir el tiempo que se pasa sentado son medidas que pueden incorporarse", así como "ejercicios de fuerza supervisados".

En este contexto, ha expuesto que la meta es conservar o mejorar la capacidad para realizar tareas cotidianas, como levantarse de una silla, subir escaleras o salir a la calle, aunque "las personas con limitaciones físicas o enfermedades cardiacas o respiratorias necesitan una valoración antes de aumentar el ejercicio". Junto a ello, "conviene comunicar cualquier pérdida de peso involuntaria y explicar si hay alimentos que ya no tolera o dificultades para comer", ha declarado.

ALIMENTACIÓN

"Si el paciente se llena enseguida, puede ser necesario repartir la alimentación en tomas más pequeñas", ha continuado al respecto, tras lo que ha afirmado que "también hay que comprobar que recibe suficientes proteínas, adaptando alimentos como huevos, pescado, carne magra, lácteos o legumbres a su tolerancia". "Si no lo indicamos, no es necesario hacer ningún tipo de suplementación", ha manifestado.

En esta línea, el cirujano también debe hacer una serie de preguntas para saber cómo son los hábitos de vida y los tratamientos que pueden influir en la intervención. Así, tiene que cuestionar sobre si se fuma e intentar reducir al máximo su consumo si no es posible dejarlo, en relación con cuánto alcohol se bebe y con qué frecuencia, y al respecto de la medicación a la que se está sometido. El profesional debe ofrecer unas instrucciones concretas del equipo de anestesia.

"No todos los pacientes necesitan el mismo programa", ha sostenido, no obstante, el especialista, al tiempo que ha apuntado que "algunos necesitan mejorar su alimentación y otros recuperar fuerza, además de instarles a que reduzcan al máximo el tabaco y el alcohol semanas antes de la operación". "Debemos darles pautas concretas y adaptar la preparación al tiempo disponible y a la prioridad de la cirugía", ha concluido.