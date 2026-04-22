Psiquiatras llaman a acabar con el estigma y la banalización de la enfermedad mental

Archivo - Hombre triste sentado en la cama. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) ha llamado a acabar con el estigma que aún rodea a las enfermedades mentales y conseguir que la sociedad diferencie el malestar pasajero de la enfermedad tratable, con el objetivo de poner fin a la banalización de estas patologías.

"Tenemos un enorme reto de salud pública por delante", ha aseverado a este respecto la presidenta de la SEPSM, Marina Díaz Marsá, quien ha destacado que, si se logra superar, aquellas personas que "realmente lo necesitan" podrán acceder a una atención psiquiátrica "de calidad".

La sociedad de psiquiatras ha lanzado una campaña de divulgación compuesta por nueve vídeos breves diseñados para explicar, con rigor médico y cercanía humana, los principales trastornos mentales y combatir el estigma que aún les rodea.

Estas piezas, que se irán publicando cada miércoles en los canales oficiales de la sociedad, abordarán la depresión, la diferencia entre el malestar de la vida cotidiana y la enfermedad mental, las señales de alerta en la adolescencia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el suicidio, los trastornos de conducta alimentaria (TCA), el trastorno límite de la personalidad (TLP) y la psicosis.

A través de estos vídeos, la SEPSM busca combatir la desinformación y el uso metafórico o banal de las patologías mentales en la vida diaria, donde expresiones como "estoy depre", "eres bipolar" o "eres TLP" se han popularizado, especialmente con el uso de las redes sociales.

"Este tipo de mensajes cortos, emocionales y fáciles de compartir simplifican experiencias muy complejas y hacen que muchas personas se identifiquen con etiquetas clínicas sin evaluación médica, lo que puede llevar a malinterpretar lo que les ocurre y retrasar la búsqueda de ayuda adecuada", han explicado los expertos.

REIVINDICAR LA FIGURA DEL PSIQUIATRA

Con esta acción, la SEPSM también quiere reivindicar la figura del psiquiatra como el especialista médico formado durante al menos 11 años para diagnosticar y tratar estas patologías, basándose en la ciencia y la evidencia clínica.

"Escuchar activamente, sin juzgar, hablar, sin estigma, puede marcar la diferencia y es muy importante poder consultar y, desde luego, desde la psiquiatría podemos ayudar", destaca el primer vídeo publicado, con el título 'Hablemos de depresión'.

Sin embargo, la sociedad ha recordado las barreras con las que se encuentra la psiquiatría en España, como un déficit de profesionales, con una ratio de 11,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, que se encuentra lejos de países como Portugal (14), Bélgica (17), Austria y Suecia (22), Francia (23), Noruega (26) o Alemania (28).

En paralelo, ha apuntado a la próxima jubilación de alrededor del 20 por ciento de los psiquiatras, la inequidad en el acceso a los servicios de salud mental en las distintas regiones y otros retos como la consolidación de la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia o la necesidad urgente de luchar contra el estigma, que retrasa diagnósticos y tratamientos en salud mental.