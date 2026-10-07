Psiquiatra insta a cuidar el bienestar emocional de los profesionales de oncología para prevenir el 'burnout'

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Sección de Psiquiatría y profesor asociado en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, Fernando Mora Mínguez, ha instado a cuidar el bienestar emocional de los profesionales del ámbito de la oncología para prevenir el 'burnout', o agotamiento relacionado con el trabajo, que afecta a cerca del 60 por ciento de oncólogos.

"Tenemos que normalizar que quienes trabajan cada día con el sufrimiento, la incertidumbre y la pérdida también necesitan ser cuidados. Pedir ayuda, compartir lo que nos afecta o necesitar apoyo no puede entenderse como una debilidad", ha destacado en una conferencia magistral durante la VI Jornada Multidisciplinaria de Cáncer de Mama, organizada por la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

El psiquiatra ha puesto el foco en la necesidad de anticiparse al desgaste emocional, en lugar de actuar únicamente cuando el profesional ya ha llegado al límite. Para ello, ha señalado que se necesitan espacios, herramientas, formación y apoyo entre equipos para reconocer las primeras señales de alarma y poder gestionar el impacto emocional.

En la misma línea, el oncólogo y co-coordinador de la jornada José Ángel García Sáenz ha apostado por un modelo de atención en dos direcciones, en el que, además de cuidar al paciente, se aborde el bienestar emocional de los profesionales.

"Un oncólogo que cuenta con apoyo y herramientas para afrontar situaciones complejas está en mejores condiciones para tomar decisiones, comunicarse con sus pacientes y acompañarlas durante todo el proceso de la enfermedad", ha resaltado.

Por su parte, el también oncólogo y co-coordinador del encuentro Manuel Ruiz Borrego ha pedido que se avance hacia un modelo en el que hablar de bienestar emocional sea normal en los equipos. "Cuidar a los profesionales también contribuye a que podamos mantener una medicina cercana, humana y de calidad", ha afirmado.

MÁS ALLÁ DEL TRATAMIENTO

La VI Jornada Multidisciplinaria de Cáncer de Mama ha ofrecido un espacio de encuentro, actualización e intercambio entre los diferentes profesionales implicados en el cáncer de mama, permitiendo poner en común avances, experiencias y nuevos retos en torno a su diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

En este contexto, los especialistas han enfatizado que el diagnóstico de cáncer de mama supone mucho más que enfrentarse a una enfermedad y a sus tratamientos, ya que puede afectar a la relación con el propio cuerpo, a la vida familiar, laboral y social y a la forma de mirar hacia el futuro.

Dado que casi la mitad de las mujeres con cáncer de mama experimenta algún tipo de afectación psicológica, que puede permanecer después de finalizar el tratamiento, los especialistas han subrayado que el acompañamiento emocional tiene que estar presente durante todo el proceso y no solo cuando aparece un problema psicológico grave.

En este sentido, han abogado por una visión más amplia de la atención oncológica, centrada en cuidar la enfermedad, pero también todo lo que ocurre alrededor de ella.