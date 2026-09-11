Psiquiatra destaca la importancia de que los adolescentes con dermatitis atópica se sientan acompañados

Archivo - Eczema dermatitis. - IRINA ESAU/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La psiquiatra Arancha Ortiz, especialista del Hospital Universitario José Germain, ha destacado que "sentirse escuchado y contar con personas que no juzgan" puede marcar una "diferencia real" en los adolescentes que padecen dermatitis atópica.

"El entorno no sustituye la atención sanitaria, pero sí puede ayudar a reducir el aislamiento y facilitar que el adolescente pida ayuda cuando la necesita", ha señalado Ortiz, que participa en la campaña 'Rodéate de quien ve más allá de tu piel', impulsada por la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA).

La iniciativa, lanzada con motivo del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, que se conmemora el próximo lunes, tiene como objetivo visibilizar el valor de una red de apoyo capaz de mirar a la persona más allá de las lesiones de su piel, especialmente durante la adolescencia, cuando los cambios físicos, emocionales y sociales pueden amplificar el impacto de una enfermedad visible y crónica.

Una conversación entre Arancha Ortiz y la paciente con dermatitis atópica grave Patricia Martín, que articula la campaña, aborda la presión que ejercen las redes sociales al mostrar cuerpos y rostros aparentemente perfectos; el rascado nocturno y el cansancio que provoca durante el día; y el papel de las amistades ante la inseguridad, el aislamiento o posibles situaciones de acoso.

"Tener cerca a personas que me han acogido y respetado ha sido fundamental. Cuando alguien ve quién eres más allá de lo que aparece en tu piel, te ayuda a sentir que no tienes que atravesar la enfermedad sola", ha explicado Patricia Martín.

ESCUCHAR, EVITAR COMENTARIOS Y OFRECER APOYO

Con esta campaña, AADA busca dirigirse tanto a los adolescentes con dermatitis atópica como a sus familias, amistades, centros educativos y profesionales sanitarios e invitar a la sociedad a escuchar sin minimizar los síntomas, evitar comentarios sobre el aspecto, respetar los límites de la persona y ofrecer apoyo para que pueda expresar cómo se siente y buscar ayuda profesional si la necesita.

"Queremos recordar a los jóvenes que no están solos y, al mismo tiempo, interpelar a quienes forman parte de su entorno. Acompañar no consiste en tener todas las respuestas, sino en escuchar, respetar y permanecer cerca", ha afirmado la presidenta de AADA, África Luca de Tena.

Desde la asociación han hecho referencia a un estudio internacional publicado en 2025, realizado en menores de 12 a 17 años con dermatitis atópica moderada o grave en seis países, incluido España, que recoge que el 67 por ciento afirmaba sentir malestar relacionado con la ansiedad atribuida a su piel y que el 46 por ciento refería algún grado de interferencia de la enfermedad en el trabajo escolar.

En una comparación con niños menores de 12 años, los adolescentes mostraron mayor afectación por la vergüenza o la inseguridad sobre su aspecto y por el impacto de la enfermedad en sus amistades.