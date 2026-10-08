Psiquiatra advierte de que la falta de conciencia sobre la patología dual deriva en estigma y tratamiento inadecuado

Archivo - Imagen de recurso adicciones. - KATARZYNABIALASIEWICZ/ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Patología Dual, Néstor Szerman, ha advertido de que la falta de conciencia sobre que la coexistencia de adicciones y otros trastornos mentales, conocido como patología dual, no es una excepción lleva a ofrecer a los pacientes una atención fragmentada que deriva en discriminación, estigma y aumento de la morbimortalidad por falta de un tratamiento adecuado.

Según demuestra la última evidencia científica, se estima que más del 50 por ciento de los pacientes de la red de salud mental presentan también una adicción, al tiempo que todos los pacientes en la red asistencial de adicciones presenta, además, otro trastorno mental.

Pese a ello, el psiquiatra miembro del Grupo de Investigación de Neurociencias y Salud Mental del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón ha aseverado que los pacientes de patología dual son un "reto invisible" para el sistema sanitario porque muchas veces las adicciones se siguen considerando como un problema de conducta y no como un trastorno mental.

Szerman ha explicado que las adicciones y otros trastornos mentales deben ser atendidos y tratados como "enfermedades mentales/cerebrales", pues comparten características clínicas y neurobiológicas, incluyendo la genética, comunes. En este sentido, ha subrayado que sufrir adicción y otros trastornos mentales no es una elección y que afecta a personas con vulnerabilidad neurobiológica.

"Sin embargo, vemos que se les pide a estas personas que dejen de fumar tabaco o cannabis. ¿A alguien se le ocurriría pedirle a un paciente que deje de tener depresión o psicosis?", ha cuestionado.

CONSECUENCIAS

El psiquiatra ha afirmado que esta falta de conciencia conlleva que gran parte de los pacientes que sufren síntomas de adicciones y otros trastornos mentales, así como sus familias, no reciban el tratamiento adecuado y "no encuentran la entrada correcta al sistema sanitario", encontrándose en muchas ocasiones con una doble puerta, una para adicciones y otra para salud mental.

Frente a esta "barrera real", Szerman ha defendido que la patología dual requiere un tratamiento "integral e integrado", ofrecido por equipos multidisciplinares.

En esta línea, el presidente de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), Carlos Roncero, ha advertido de que la fragmentación de servicios de salud mental y adicciones "aumenta el riesgo de no tratar adecuadamente a las personas con patología dual". "Un enfoque coordinado e integrado puede marcar una diferencia decisiva en la prevención del suicidio", ha añadido.

El psiquiatra ha destacado la necesidad de contar con estrategias "más sofisticadas, centradas en la identificación de estas poblaciones de riesgo y en intervenciones tempranas que eviten la progresión hacia la patología dual".