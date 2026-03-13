Archivo - PSIKIDS alerta del riesgo de no detectar las necesidades específicas intrínsecas a las altas capacidades - AMIRES - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El fundador y director médico de los centros de Psicología y Psiquiatría PSIKIDS, el doctor Javier Quintero, ha puesto de manifiesto que las altas capacidades "no son un problema de Salud Mental", pero "el riesgo puede aparecer si no se detectan necesidades específicas".

Este riesgo puede traducirse en "acoso, desajuste escolar, doble excepcionalidad, dificultades emocionales o perfeccionismo desadaptativo", ha señalado con motivo de la celebración, este sábado, 14 de marzo, del Día Internacional de las Altas Capacidades. Por ello, ha destacado también la posibilidad de bullying y asincronía madurativa, que es un desarrollo cognitivo que no se acompaña de un desarrollo emocional acorde.

Todo ello aumenta el riesgo de malestar emocional, incluso de fracaso escolar por desajuste y, por tanto, de problemas de Salud Mental. Sin embargo, con la identificación precoz y el apoyo adecuado, el pronóstico mejora de forma notable, y es que "el foco no es patologizar la alta capacidad, sino detectar cuándo hay sufrimiento y por qué", ha afirmado la psicóloga de PSIKIDS, Natalia García.

INTERVENIR "A TIEMPO"

El objetivo es "ser capaces de intervenir a tiempo", ha continuado, al tiempo que ha explicado que el riesgo aumenta cuando hay "doble excepcionalidad", que es la coexistencia de altas capacidades con trastornos del neurodesarrollo, que son dificultades específicas que complican la adecuada identificación, ya que es habitual el infradiagnóstico o los diagnósticos erróneos.

"Además, esto eleva la probabilidad de problemas escolares y emocionales si no se interviene de forma ajustada", ha señalado García, mientras que Quintero ha manifestado que "la evidencia científica pone también el foco en el bullying/ciberbullying en alumnado con altas capacidades, ya que pueden ser más vulnerables a estas dinámicas". En su opinión, esta situación "debe abordarse con protocolos solventes y programas preventivos, porque el impacto en Salud Mental puede ser significativo".

Como recomendaciones ante estas situaciones, desde PSIKIDS abogan por una valoración global y funcional, adaptación metodológica individualizada en el aula, prevención del acoso escolar, entrenamiento en regulación emocional y tolerancia al error para reducir patrones desadaptativos y mejorar la gestión del estrés, y derivación clínica temprana cuando hay sufrimiento, comorbilidad o riesgo.