Archivo - La Psicología Clínica favorece integrar la Salud Mental perinatal "en servicios neonatales y obstétricos", según experta - PROSTOCK-STUDIO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Psicología Clínica del Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid, Isabel Cuéllar, ha señalado que "el liderazgo de la Psicología Clínica está favoreciendo abordajes psicosociales necesarios desde el marco que ya recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS): integrar la Salud Mental perinatal en los servicios neonatales y obstétricos".

Esto se está llevando a cabo "de forma transversal y con modelos de atención escalonada", ha indicado con motivo de su participación en la jornada 'Psicología Perinatal', organizada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid en el contexto del proyecto de divulgación científica 'Psicología que Transforma'.

Tras exponer Cuéllar que aunque los programas de atención a la Salud Mental en el sistema sanitario "son aún insuficientes y muy desiguales", se ha "avanzado" en "los últimos 10 años", los expertos participantes en esta cita han afirmado que cuidar de la Salud Mental en la etapa maternal "significa cuidar a las mujeres, a los bebés, a las familias y, en general, a la sociedad".

"Los problemas psicológicos que se desarrollan o agravan durante y después del parto son una cuestión de salud pública", han manifestado, para añadir que la maternidad "no previene el malestar emocional" y, por contra, "puede ser un periodo de especial vulnerabilidad". "No obstante, también significa una oportunidad para la prevención y la intervención", han incidido.

Según han expuesto, la etapa perinatal "puede llegar a revestirse de una especial vulnerabilidad emocional, caracterizada por la ambivalencia y la incertidumbre". "En este periodo se pueden desarrollar o intensificar síntomas de depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo (TOC), trauma, duelo o trastornos mentales graves, de acuerdo con la evidencia científica disponible", han explicado.

Además, han expuesto que "el malestar psicológico en esta etapa no afecta solo a la mujer, sino que atañe también al bebé, a la familia y al sistema sanitario y social". "Prevenir o intervenir de forma temprana disminuye el sufrimiento y evita complicaciones futuras", han declarado, para agregar que "implica reducir costes sociales y sanitarios a largo plazo".

ABORDAJE PRECOZ DEL SUFRIMIENTO EMOCIONAL

"El abordaje precoz del sufrimiento emocional, en los 1.000 primeros días de vida del recién nacido, que abarcan desde su concepción hasta los dos años, permite cuidar tempranamente el desarrollo físico, psicológico y vincular del bebé", han proseguido, al tiempo que han apuntado que ello "también repercute de forma positiva en la Salud Mental de la madre".

En este sentido, han manifestado que "la Salud Mental materna no debe abordarse por separado, ni tampoco la del bebé, ignorando el contexto emocional y relacional en el que se encuentran". Por ello, han insistido en "la necesidad de integrar la Psicología en los servicios maternoinfantiles de los hospitales, puesto que la atención psicológica no puede separarse de otras especialidades, como Obstetricia, Ginecología, Neonatología, Pediatría o Salud Mental".

"Es importante que existan programas integrados en los centros, con profesionales de la Psicología Clínica dentro de los equipos, para que puedan participar en detección, prevención, intervención, coordinación, docencia e investigación", han incidido, tras lo que han sostenido que "faltan recursos especializados, programas intensivos y ratios adecuadas".

"Existen programas específicos en algunos hospitales, pero no en todos", y es que "en muchos, todavía son insuficientes, parciales o dependen de profesionales concretos", han subrayado, para añadir que "es importante ampliar estos planes de Salud Mental perinatal a todos los centros, así como mejorar las ratios y poner en marcha unidades intensivas, sobre todo para casos de mujeres con trastorno mental grave, lo que incluye los servicios madre-bebé, que en la actualidad no existen en España".

Tras exponer que es oportuno "no intervenir únicamente cuando el sufrimiento es grave", sino "identificar el malestar antes, acompañar mejor y ofrecer distintos niveles de asistencia, en función de las necesidades de cada persona", los expertos han declarado que, "en ocasiones, esta etapa se vive en soledad, pero necesita comunidad". Además, se han analizado "otras maternidades", como "las que ejercen mujeres migrantes", han manifestado.

"La maternidad puede ejercerse de forma más segura, autónoma y digna" cuando existen "apoyos adecuados, accesibilidad y una mirada libre de prejuicios", ha declarado, por su parte, la coordinadora de 'Madres Capaces', de Fundación A LA PAR, Julia Gutiérrez, quien ha apuntado que "el gran reto no es cuestionar su capacidad, sino construir entornos que hagan posibles sus derechos".