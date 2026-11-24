Archivo - Prueba PSA para cáncer de próstata. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Una revisión sistemática realizada por la Universidad de Alberta (Canadá) revela que los hombres de entre 55 y 69 años que se someten a pruebas periódicas de antígeno prostático específico (PSA) tienen probablemente menos probabilidades de morir de cáncer de próstata o desarrollar metástasis en un periodo de 20 años.

Sin embargo, estos beneficios conllevan desventajas, como un riesgo considerable de sobrediagnóstico y resultados falsos positivos que pueden derivar en pruebas y tratamientos innecesarios. La revisión se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores revisaron datos de 13 ensayos clínicos aleatorizados con más de 792.000 hombres para evaluar los beneficios y los riesgos de la detección precoz del cáncer de próstata a diferentes edades y con distintos intervalos. La mayoría de los estudios compararon las invitaciones a realizarse pruebas de PSA periódicas con la ausencia de pruebas.

El análisis reveló que la realización repetida de pruebas de PSA cada 2 a 4 años en hombres de 55 a 69 años se asoció con una menor mortalidad por cáncer de próstata y menos casos de metástasis. Sin embargo, las pruebas también dieron lugar a un mayor número de hombres diagnosticados con cánceres que podrían no haber presentado síntomas y a un elevado número de falsos positivos.

No se encontró evidencia sólida que demostrara un beneficio adicional de las pruebas de PSA anuales frente a las menos frecuentes, ni de la adición del tacto rectal a la prueba de PSA. Los resultados para el grupo de edad de 50 a 54 años fueron menos concluyentes. Además, una invitación a una sola ronda de pruebas o a comenzar las pruebas entre los 70 y los 74 años podría no conllevar beneficios ni riesgos importantes.

Los autores concluyen que la realización de pruebas de PSA periódicas en hombres de entre 55 y 69 años puede aportar beneficios significativos, pero las decisiones sobre dichas pruebas también deben tener en cuenta los posibles riesgos.