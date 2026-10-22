El Hospital Sant Joan d'Alacant y la UA prueban una herramienta de IA para clasificar cinco tipos de lesiones cutáneas - GVA

ALICANTE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant y la Universidad de Alicante (UA) han colaborado en el desarrollo y la evaluación de una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que permite clasificar cinco tipos de lesiones cutáneas a partir de imágenes dermatológicas e información clínica.

El proyecto, denominado MEL-IA, ha alcanzado una precisión global del 86 por ciento en el conjunto de datos utilizado para su entrenamiento y validación. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista científica 'Journal of Medical Systems', según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

De esta forma, la herramienta permite clasificar cinco tipos de lesiones: melanoma, nevus, carcinoma basocelular, queratosis actínica y queratosis benigna. No obstante, su funcionamiento se ha evaluado en un entorno de pruebas con imágenes anonimizadas, fuera del circuito asistencial y sin intervención sobre pacientes.

Además, la investigación se ha desarrollado en el marco del trabajo de fin de grado de un estudiante de Ingeniería Biomédica de la UA, que realizó sus prácticas en el Servicio de Informática del hospital.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN

El proyecto ha partido de un algoritmo de IA previamente publicado y de una aplicación diseñada para captar imágenes de lesiones cutáneas e incorporar información clínica.

A partir de esta base, el equipo del Servicio de Informática del Hospital Sant Joan d'Alacant ha trabajado junto al estudiante en la adaptación de la herramienta a los requisitos de un entorno hospitalario, especialmente en materia de seguridad, integración de sistemas y organización de los circuitos de información.

El jefe del Servicio de Informática del centro hospitalario, José María Salinas, ha señalado que la idea era aplicar la experiencia que tenían en los sistemas de información sanitarios y rediseñar "por completo" la solución, de la mano del alumno, para garantizar que cumplía "todos los requisitos de seguridad y estándares y que se podía integrar en un circuito clínico".

De esta forma, con el fin de comprobar el funcionamiento del algoritmo, el equipo del hospital creó un conjunto de datos con imágenes dermatológicas anonimizadas procedentes del Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d'Alacant.

Estas imágenes se utilizaron para entrenar el modelo y, posteriormente, realizar una prueba de concepto con una selección de ellas. Los resultados fueron revisados y validados por el Servicio de Dermatología del hospital.

"Se quedó una solución bastante robusta, tecnológicamente preparada para poder integrarse en cualquier sistema clínico, y las pruebas de concepto fueron satisfactorias porque el Servicio de Dermatología también validó los resultados", ha asegurado Salinas.

Por otra parte, el trabajo ha permitido estudiar cómo integrar una herramienta de estas características en los sistemas de información de un hospital, de acuerdo con la Generalitat.

Para ello, se han tenido en cuenta aspectos como la protección de la información, la comunicación entre diferentes sistemas informáticos y la adaptación a distintos circuitos asistenciales.

De otro lado, la experiencia adquirida en este proyecto también ha servido como "referencia" para el trabajo posterior del Servicio de Informática en la solución corporativa de teledermatología que desarrolla la Conselleria de Sanidad.

Esta aplicación comparte parte de la arquitectura y del planteamiento tecnológico explorados durante MEL-IA, si bien utiliza un algoritmo diferente que ha seguido su propio proceso de validación.