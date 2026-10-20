Archivo - Una prueba de sangre podría orientar el tratamiento antiagregante después de infarto, según un estudio de Fundación EPIC - SCYTHER5/ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EPIC ha llevado a cabo un estudio que ha mostrado que una prueba de sangre podría orientar el tratamiento antiagregante después de un infarto, y es que el ensayo 'Epic17 - Veronica' ha evaluado una estrategia personalizada de la terapia tras un síndrome coronario agudo.

"En el siglo XXI, debemos buscar la mejor opción para cada paciente a través de una Medicina personalizada que permita los mejores resultados clínicos acompañados que la mayor eficiencia, de forma que seamos capaces de conseguir un tratamiento óptimo de los pacientes y a la vez buscar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios", ha indicado el coordinador del ensayo clínico, el doctor Iñigo Lozano.

Como contexto, las guías clínicas recomiendan mantener durante 12 meses la doble terapia antiagregante plaquetaria (TAPD), basada en ácido acetilsalicílico y un inhibidor potente del receptor P2Y12, como prasugrel o ticagrelor, en pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo y han sido tratados mediante intervención coronaria percutánea. Sin embargo, mientras que el beneficio de los fármacos frente al tercer inhibidor del receptor P2Y12 de menos potencia, el clopidogrel, en la prevención de acontecimientos isquémicos se concentra principalmente en las primeras fases del tratamiento, el riesgo hemorrágico persiste durante todo el periodo terapéutico.

Ante la diferencia observada, por la que se diseñan estrategias de desescalada del tratamiento antiagregante, los expertos han ahondado en ella, que consiste en sustituir un inhibidor potente de P2Y12, como prasugrel o ticagrelor, por clopidogrel, con el objetivo de reducir las hemorragias sin comprometer de forma clínicamente relevante la protección frente a nuevos acontecimientos isquémicos.

En este sentido, el ensayo 'TOPIC' ha mostrado que cambiar a clopidogrel un mes después del síndrome coronario agudo reduce los acontecimientos clínicos adversos netos, principalmente por una disminución de las hemorragias, sin un aumento observado de los acontecimientos isquémicos. Además, análisis posteriores han sugerido que la reactividad plaquetaria podría ayudar a identificar a los pacientes candidatos a la estrategia, pero la evidencia sobre la utilidad de guiar la desescalada mediante pruebas de función plaquetaria sigue siendo heterogénea.

Mientras que 'TROPICAL-ACS' ha evidenciado la no inferioridad de una estrategia guiada por estas pruebas frente al tratamiento estándar con prasugrel, 'ANTARCTIC' no ha encontrado beneficios clínicos en pacientes de edad avanzada. Ante ello, 'Epic17 - Veronica' se diseñó para evaluar si la determinación de la reactividad plaquetaria mediante el sistema 'VerifyNow P2Y12' permite identificar a pacientes en los que la desescalada a clopidogrel podría reducir los acontecimientos clínicos adversos netos.

ENSAYO MULTICÉNTRICO

'Veronica' es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, abierto y de grupos paralelos, realizado en 16 centros de España, el cual ha incluido a pacientes adultos que habían sufrido un síndrome coronario agudo y habían sido tratados mediante implante de 'stent'. Los pacientes recibían al alta hospitalaria doble terapia antiagregante con ácido acetilsalicílico (100 mg una vez al día) y prasugrel (10 mg una vez al día) o ticagrelor (90 mg dos veces al día) y, entre los días 30 y 40 posteriores al alta, se midió su reactividad plaquetaria mediante 'VerifyNow P2Y12', expresada en unidades de reacción P2Y12 (PRU, por sus siglas en inglés).

Solo los pacientes con una reactividad plaquetaria baja podían participar en la aleatorización, por lo que las 637 personas finalmente aleatorizadas se asignaron en proporción 1:1 a dos estrategias: continuar con prasugrel o ticagrelor, o cambiar a clopidogrel (75 mg una vez al día). En ambos grupos se mantuvo el ácido acetilsalicílico durante los 11 meses siguientes.

Según ha informado el presidente de la Fundación EPIC, el doctor Armando Pérez de Prado, los resultados del estudio serán comunicados en una de las sesiones de 'Ensayos Clínicos de Última Hora' del Congreso de Terapéutica Cardiovascular Transcatéter, que se celebrará del 31 de octubre al 3 de noviembre San Diego (Estados Unidos).