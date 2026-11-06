Los proyectos de sostenibilidad dependen del esfuerzo añadido de los profesionales más comprometidos, según experto

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), José Luis Poveda, ha mostrado su preocupación por el hecho de que los proyectos de sostenibilidad ideados en el ámbito sanitario dependan "del esfuerzo añadido de los profesionales más comprometidos".

"Darles continuidad exige tiempo, apoyo y capacidad de decisión", ha manifestado, al tiempo que ha expresado que es necesario "explicar los resultados". "Resulta necesario identificar indicadores, disponer de datos comparables y comunicar tanto los avances como las dificultades", han indicado otros de los ponentes que han participado, en Madrid, en la 'I Jornada y Premios AlineadODS. Comprometidos con la Sostenibilidad'.

Las convocatorias, que nacen del 'Proyecto AlineadODS', iniciativa de innovación interdisciplinar promovida por Laboratorios Laphysan, y diseñada y coordinada por EnferConsultty, han contado también con la participación del co-coordinador del Grupo de Sostenibilidad, ESG y ODS de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), Conrado Domínguez, quien ha planteado la necesidad de evaluar las tecnologías "no solo por su eficacia o su coste económico, sino también por el equilibrio entre los beneficios que generan y los recursos que consumen".

"La inteligencia artificial (IA) no es sostenible por sí sola, igual que no es insostenible", ha explicado, para añadir que, para que sume, es necesario "partir de una necesidad real, no de una moda". "Debemos decantarnos por el modelo más pequeño y eficiente que resuelva el problema" y "no menos importante es calcular la huella en todo el ciclo de vida y su valor real, tanto antes como después", ha manifestado.

Tras ello, los expertos han debatido sobre el funcionamiento cotidiano de los centros sanitarios, al ahondar en que el consumo de energía y materiales, la generación de residuos, los circuitos de suministro o las decisiones de contratación son ámbitos en los que las organizaciones pueden actuar para reducir su impacto ambiental. Así, han analizado el despliegue de la gestión ambiental sostenible en las gerencias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), cuestión que pone de relieve la importancia de contar con criterios compartidos y herramientas de coordinación para trasladar las políticas de sostenibilidad a los diferentes centros y servicios.

Por otra parte, se ha evaluado la creación de una cultura de sostenibilidad en un hospital terciario, tomando como referencia la complejidad organizativa de los centros. "La integración de criterios ambientales no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías o procedimientos, sino también de implicar a profesionales de distintas categorías, fomentar la formación y conseguir que la sostenibilidad se tenga en cuenta en las decisiones habituales de cada servicio", han sostenido los intervinientes.

La incorporación de criterios de sostenibilidad a la compra pública de productos farmacéuticos también ha sido abordada en el evento, en el que se ha expuesto que es un ámbito especialmente relevante por el volumen de productos que adquieren y utilizan las organizaciones sanitarias y por la influencia que las decisiones de contratación pueden ejercer sobre los proveedores y los procesos de producción.

'PREMIOS ALINEADODS'

En este punto, se han entregado los 'Premios AlineadODS', creados para identificar, reconocer y dar visibilidad a iniciativas que ya están contribuyendo a hacer más sostenible el ámbito de la salud. Los galardones han tenido en cuenta cuatro categorías, que son sostenibilidad en la práctica de la fluidoterapia intravenosa, estrategias de formación y sensibilización dirigidas a profesionales sanitarios, investigación e innovación en sostenibilidad e implantación de modelos sostenibles en instituciones adheridas al 'Proyecto AlineadODS'.

De este modo, en primer lugar se ha reconocido al Hospital General Universitario de Albacete, por su proyecto 'De la intención al impacto clínico: transformación de la competencia técnica y criterios ESG en fluidoterapia intravenosa mediante la intervención EcoPack en un entorno hospitalario', liderado por Nuria Jaén Bueno, y que ha evaluado una formación digital sobre el impacto ambiental de los envases utilizados en fluidoterapia intravenosa.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha sido distinguido por su iniciativa 'Cultura sostenible: conciencia, participación y acción climática', liderada por Ana Cerrillo Martín, y que busca incorporar la sostenibilidad a la vida cotidiana del centro mediante formación, talleres, exposiciones y actividades participativas dirigidas a profesionales, pacientes y familias.

Por su parte, la Universidad de Jaén ha sido premiada por el trabajo 'Del conocimiento a la acción: medir para transformar. Conciencia ambiental, creencias ecológicas y comportamientos sostenibles en profesionales sanitarios. Estudio mixto secuencial', liderado por Romina Patricia Olivieri, y que investiga por qué el compromiso ambiental de los profesionales no siempre se traduce en prácticas sostenibles.

Para finalizar, el Hospital Universitario 12 de Octubre de la capital ha sido galardonado por el proyecto 'El pulmón del hospital. Modelo institucional de sostenibilidad ambiental en unidades de paciente crítico y semicrítico', encabezado por María Delicias Quintana Estellés, y que lleva la sostenibilidad a las unidades de pacientes críticos y semicríticos del centro.