Un proyecto multidisciplinar detecta 28 barreras que interfieren en la adherencia de tratamiento del cáncer de mama

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del día Mundial de la Adherencia, que se celebra este mes de noviembre, surge 'CaMBIOAT, Cáncer de Mama: Barreras e Intervenciones Omnicanal para un cambio en la Adherencia Terapéutica', un proyecto multidisciplinar que ha identificado hasta 28 barreras relacionadas con factores clínicos, psicológicos, sociales y económicos que pueden dificultar la adherencia terapéutica en cáncer de mama en España.

La adherencia terapéutica no depende solo del paciente, sino de un ecosistema compartido entre profesionales, instituciones y la sociedad. Actualmente, se estima que hasta un 33% de las pacientes con cáncer de mama abandonan o no siguen correctamente el tratamiento endocrino tras cirugía, radioterapia o quimioterapia al cabo de 5 años y esta adherencia disminuye más de un 25% entre el primer y quinto año tras el diagnóstico.

El proyecto a contado con la colaboración de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA); la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO); la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); el Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM); el Grupo de Investigación Clínica en Cáncer de Mama SOLTI; expertos en farmacia hospitalaria y psicooncología, y cuenta con el aval de interés científico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y promovido por Lilly.

Entre las intervenciones propuestas, que implican a todos los agentes del proceso asistencial, destacan algunas como la necesidad de establecer un protocolo estandarizado de seguimiento de la adherencia en España e identificación de señales de alerta en el paciente, la creación de protocolos proactivos de manejo de eventos adversos o un mayor apoyo psicooncológico de los pacientes.

"La falta de adherencia terapéutica en el cáncer de mama, especialmente en el mantenimiento tras una cirugía, tiene un impacto negativo directo en la supervivencia y el control de la enfermedad. En tratamientos como la hormonoterapia, hasta un 30-50% de las pacientes no completan el esquema indicado (incluyendo el abandono del tratamiento antes de la duración total indicada), lo que se traduce en un aumento significativo del riesgo de recaída y mortalidad", señala Rodrigo Sánchez Bayona, oncólogo médico en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y miembro fundador de SOLTI Young.

"Las causas más comunes incluyen los efectos adversos, la percepción por parte del paciente de bajo beneficio, factores emocionales o sociales y la falta de un acompañamiento multidisciplinar adecuado", añade.

Por su parte, Susana de la Cruz, oncóloga en el Hospital Universitario de Navarra y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) señala que "es vital establecer una relación de confianza entre médico-paciente, informando claramente del plan de tratamiento, así como de los posibles efectos secundarios, con un lenguaje accesible y adaptado a cada paciente".

"Una correcta información hace que el paciente entienda la importancia de cumplir el tratamiento, esté preparado para identificar los posibles efectos secundarios y pueda transmitirlos al equipo sanitario multidisciplinar para un manejo precoz de los mismos, minimizando el riesgo de suspensión del mismo", afirma.

EL VALOR DEL APOYO PSICOLÓGICO EN CÁNCER DE MAMA

Según ha explicado, reforzar la información y el acompañamiento de los pacientes contribuye a que comprendan mejor su tratamiento y participen activamente en él. Así, se proponen una serie de medidas entre las que se incluyen la elaboración de materiales educativos claros y prácticos, desarrollados por profesionales sanitarios, que aborden la importancia de la adherencia, el autocuidado y la gestión emocional; el desarrollo de una aplicación digital de apoyo, con recordatorios personalizados y registro de síntomas; y la creación de una escuela de pacientes.

En este sentido, María Adela García Arroyo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama de Málaga (ASAMMA) y representante de FECMA, destaca que "los pacientes coinciden en que la adherencia mejora cuando reciben información clara, apoyo continuado y pueden participar activamente en las decisiones sobre su propio proceso de salud".

Asimismo, se propone la implementación de programas de soporte psicológico continuado desde el inicio del tratamiento permite atender las necesidades emocionales de los pacientes, reducir la ansiedad y fortalecer su compromiso terapéutico.

"La percepción de control, la tolerancia a las emociones desagradables, la autorregulación emocional, la autoeficacia, el afrontamiento centrado en la defensa de los derechos, en la búsqueda activa de información, la responsabilidad y conciencia de la enfermedad, suele asociarse a una mejor adherencia a los tratamientos", afirma Marta de la Fuente, psico-oncóloga sanitaria experta en emociones y salud, que destaca que mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos implica apoyarlas durante los procesos de tratamiento, ayudarlas en la gestión de sus miedos, inquietudes y proporcionales recursos para disminuir el sufrimiento emocional.

ACOMPAÑAMIENTO Y CERCANÍA DE LA ENFERMERÍA

El cuidado diario y la información continuada son determinantes en la ayuda al paciente durante todo el tratamiento. En este contexto, la enfermería oncológica tiene un papel clave en el acompañamiento, la educación y la motivación en el proceso de la adherencia terapéutica. Sin embargo, estos profesionales se enfrentan a barreras como la sobrecarga asistencial, la falta de tiempo para la educación personalizada y la necesidad de herramientas estandarizadas para evaluar la adherencia.

Por ello, entre las medidas planteadas en el proyecto CaMBIOAT figuran: una formación específica, la elaboración de una guía de referencia desarrollada por las sociedades científicas que ofrezca recomendaciones prácticas o la mejora en habilidades de comunicación.

En este sentido, Isabel Tuñón, enfermera del Hospital 12 de Octubre y representante de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), destaca que "las principales funciones de la enfermería en la adherencia terapéutica son: la educación sanitaria personalizada, las medidas de autocuidado, el acompañamiento emocional, el seguimiento y evaluación continuos, la coordinación interdisciplinar y el fomento del empoderamiento, promoviendo la participación del paciente en la toma de decisiones relacionadas con su tratamiento y cuidado".

Sin embargo, añade, "aunque las funciones son diversas y múltiples, es necesaria una formación basada en la actualización de los tratamientos oncológicos y posibles efectos adversos; la comunicación terapéutica y técnicas de counselling orientadas a mejorar la relación enfermera-paciente; la evaluación y estrategias de promoción de la adherencia. Una formación continuada y especializada permitiría a las enfermeras mejorar su capacidad de intervención, contribuyendo a una atención más integral, humana y eficaz en el ámbito oncológico".

Asimismo, s través de un seguimiento farmacoterapéutico cercano, el farmacéutico puede identificar señales tempranas de falta de adherencia, resolver dudas, ofrecer pautas de manejo y coordinarse con oncólogos y enfermeras para ofrecer una atención integral. De esta manera, se convierte en un agente activo en la prevención del abandono terapéutico.

Inés Soto, farmacéutica del Hospital Universitario Infanta Elena (Madrid), explica que "el farmacéutico hospitalario no solo garantiza un uso seguro y eficaz de los tratamientos, sino que también se consolida como un aliado fundamental en la lucha contra el abandono terapéutico en pacientes con cáncer de mama".