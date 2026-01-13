Un proyecto europeo quiere democratizar el acceso a la terapia CAR-T en el Mediterráneo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Mediterranean International Lentivirus ARI (MILenARI), con financiación del programa Interreg Next Med de la Unión Europea, quiere democratizar el acceso a la terapia CAR-T en el Mediterráneo, ha informado este martes el Clínic-Idibaps, que coordina el proyecto.

El pasado noviembre, el consorcio de este proyecto europeo, con la participación de los socios y representantes del programa Interreg Next Med, se reunió con la idea de que este tipo de terapia "sea accesible a más pacientes de la cuenca mediterránea".

La terapia CAR-T es una inmunoterapia avanzada que consiste en modificar los linfocitos T del paciente para reconocer y destruir las células tumorales, pero pese a su potencial, el acceso es limitado debido a sus elevados costes, la complejidad del proceso y la producción centralizada.

En el proyecto, coordinado por el Clínic-Idibaps, participan la Universidad Americana de Beirut (Líbano), el King Hussein Cancer Center (Jordania) y el Hospital Infantil Bambino Gesú (Italia), tiene como objetivos aumentar la capacidad de producción de vectores lentivirales en España, compartir tecnología y formación y establecer las bases de un ensayo clínico internacional.

El proyecto quiere generar un profundo impacto social basado en democratizar el acceso a terapias avanzadas, reducir las diferencias entre países y mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer.