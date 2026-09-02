Proteger el timo durante la terapia contra el cáncer de pulmón puede mejorar los resultados

Resonancia magnética de los pulmones. - DA-KUK/ISTOCK

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Hospital General de Massachusetts Brigham, en Estados Unidos, han utilizado inteligencia artificial para demostrar que la exposición incidental a la radiación en el timo puede influir en los resultados de pacientes con cáncer de pulmón.

Durante décadas, se creyó que el timo (un pequeño órgano inmunitario situado detrás del esternón) perdía relevancia tras la infancia. Sin embargo, dos estudios recientes publicados en 'Nature' por investigadores del Mass General Brigham, han puesto en entredicho esta creencia arraigada, demostrando que la salud del timo está estrechamente relacionada con la longevidad, las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de cáncer y la respuesta a la inmunoterapia oncológica.

Ahora, en un nuevo estudio publicado en 'Annals of Oncology', el mismo equipo de investigación informa de que la exposición involuntaria a la radiación en el timo durante el tratamiento del cáncer de pulmón se asocia con peores resultados clínicos, lo que sugiere que proteger el timo puede convertirse en una consideración importante durante el tratamiento con radiación.

"Nuestros estudios recientes demostraron que el timo adulto es mucho más importante de lo que la medicina había reconocido --reconoce el coautor principal Hugo Aerts, doctor y director del Programa de Inteligencia Artificial en Medicina (AIM) del Hospital General de Massachusetts Brigham--. Esto nos llevó a la siguiente pregunta: si el timo desempeña un papel tan importante en la salud inmunológica, ¿deberíamos protegerlo también durante el tratamiento del cáncer?".

El timo es responsable de producir y entrenar a las células T, las células inmunitarias que reconocen las infecciones y el cáncer. Si bien este órgano se reduce gradualmente con la edad, estudios recientes del equipo publicados en 'Nature' demostraron que muchos adultos conservan una función tímica medible a lo largo de la vida, y que un timo más sano se asocia con una menor mortalidad, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer, y una mejor respuesta a las inmunoterapias modernas.

Aunque el timo no es el objetivo principal de la radioterapia, suele estar cerca de los tumores en el tórax y, por lo tanto, recibe una exposición a la radiación incidental considerable. Se desconocía en gran medida si esta radiación no deseada afecta al sistema inmunitario o influye en la evolución de los pacientes.

Para investigar esta cuestión, los investigadores analizaron tomografías computarizadas y resultados clínicos de más de mil pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado. Mediante inteligencia artificial, analizaron tomografías computarizadas rutinarias, cuantificaron la salud del timo de cada paciente antes del tratamiento y midieron la cantidad de radiación administrada al timo.

Los investigadores descubrieron que los pacientes cuya salud tímica estaba intacta antes de recibir radioterapia presentaban los resultados más favorables en general.

Sin embargo, dentro de este grupo, aquellos que recibieron dosis más altas de radiación en el timo tuvieron una supervivencia general significativamente peor y un mayor riesgo de desarrollar metástasis a distancia. Las imágenes de seguimiento mostraron un deterioro en la salud tímica entre los pacientes que recibieron dosis más altas de radiación en el timo.

Los hallazgos también respaldaron la reciente investigación del equipo sobre inmunoterapia. En un estudio previo, observaron que los pacientes con timos más sanos obtenían un beneficio considerablemente mayor de los inhibidores de puntos de control inmunitarios. En el presente estudio, entre los pacientes que recibieron el fármaco de inmunoterapia durvalumab, aquellos con una salud tímica preservada parecían verse particularmente afectados por la radiación administrada al timo.

Los investigadores destacan que el estudio es observacional y que se necesitarán estudios clínicos prospectivos antes de que las estrategias de preservación del timo se incorporen a la práctica clínica habitual. Sin embargo, los hallazgos proporcionan la primera evidencia clínica a gran escala de que preservar la salud del timo durante la radioterapia puede mejorar los resultados en pacientes con cáncer de pulmón.

"En conjunto, estos estudios sugieren que los pacientes que más se benefician de la inmunoterapia también podrían ser los que más se benefician de la protección del timo durante el tratamiento de radiación", afirma el doctor Raymond H. Mak, oncólogo radioterapeuta del Instituto Oncológico Brigham del Hospital General de Massachusetts y coautor principal del estudio.

Según concluye, "refuerzan la idea de que un tratamiento oncológico exitoso no solo consiste en eliminar el tumor, sino también en preservar el sistema inmunitario del paciente".