El programa 'Stay Healthy' de la Fundación Quirónsalud cierra el curso 2025/2026 con más de 20.000 jóvenes participantes

Archivo - Imagen del programa Stay Healthy. - FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Quirónsalud ha informado de que la novena edición de su programa educativo 'Stay Healthy' ha concluido con la participación de más de 20.000 jóvenes en las diferentes actividades desarrolladas tanto de forma presencial como a través del aula virtual.

'Stay Healthy' es un programa de innovación educativa de la Fundación Quirónsalud, puesto en marcha en 2018, que tiene como objetivo promover hábitos saludables entre los adolescentes.

Durante las sesiones de este curso, que se han llevado a cabo en 83 centros educativos, se han abordado temas como la alimentación, el sueño, la salud digital, la salud mental y los autocuidados cotidianos.

Asimismo, han participado 96 profesionales sanitarios, que de forma voluntaria han dedicado algo más de 300 horas a llevar la salud a las aulas, centros y familias.

Entre las novedades de contenido, la Fundación destaca el desarrollo de una nueva temática centrada en la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), que se incorporará al programa el próximo curso.

Este contenido ha sido validado en un taller de cocreación celebrado en Madrid con alumnado del IES Ciudad de los Poetas, que participó activamente en la revisión de mensajes, dinámicas y herramientas educativas para garantizar un enfoque preventivo, cercano y adaptado al lenguaje de los jóvenes.

Al igual que en cursos anteriores, 'Stay Healthy' ha mantenido como eje fundamental la promoción de la salud mental a través de eventos educativos. Este año, el programa ha celebrado encuentros en Bilbao y A Coruña para trabajar con los adolescentes herramientas de gestión emocional, autoestima, bienestar y prevención en salud mental.

En Bilbao, 'Stay Healthy' ha impulsado un formato experiencial y participativo junto a profesionales sanitarios del Hospital Quirónsalud Bizkaia. En A Coruña, el programa ha llevado esta experiencia al alumnado con la participación de profesionales del Hospital Quirónsalud A Coruña.